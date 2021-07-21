Какой сегодня церковный праздник: 21 июля 2021

По православному церковному календарю 21 июля отмечают день явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани

По церковному календарю 21 июля отмечают день памяти cвятых Прокопия и Мирдата.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Явление иконы Богородицы в Казани

По церковному календарю 21 июля празднуют День явления иконы Пресвятой Богородицы в городе Казани – в России это один из самых почитаемых и любимых образов Божьей Матери.

Явление иконы Божьей Матери в Казани произошло 438 лет назад. Она была обретена в 1579 году на пепелище ужасного пожара, уничтожившего часть города.

После пожара, унесшего жизни более четверти жителей города, девятилетней девочке Матроне приснилась Богородица, указав на полностью сгоревший дом, она повелела достать ее икону, зарытую в земле.

Девочка утром рассказала о сне родителям, но на ее слова не обратили внимания. Когда Богородица явилась Матроне в третий раз, девочка вместе с матерью стали рыть в указанном месте и обрели святой образ, не тронутый огнем. Это чудо произошло 21 июля (8 июля по старому стилю).

По сей день остается тайной, как попала святыня под руины. Есть предположение, что образ Божьей Матери зарыли исповедники христианства еще при татарском владычестве.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatkov Казанская икона Божией Матери в храме Христа Спасителя

Духовенство во главе с архиепископом Иеремией, прибывшие на место обретения, торжественно перенесли Святой образ в приходскую церковь Николы Тульского. Копию иконы, а также изложение обстоятельств обретения и описания чудес послали в Москву.

На месте явления Иоанн Грозный, первый царь всея Руси, повелел построить храм в честь Казанской иконы Божьей Матери и основать женский монастырь. В этой обители постриг приняли Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни.

Великомученик Прокопий

По церковному календарю 21 июля поминают великомученика Прокопия, пострадавшего во время правления императора Диоклетиана (284-305).

Родился будущий святой, названный Неаний, в семье римских граждан в Иерусалиме. Отец его был христианином, а мать – язычницей. Получив блестящее образование, он был представлен Диоклетиану и быстро продвинулся по службе.

Неаний в 303 году, во времена открытых гонений на христиан, был послан проконсулом в Александрию, чтобы ужесточить преследования Церкви. По дороге в Египет, возле сирийского города Апамеи, проконсулу было Божественное видение.

Неведомый голос возвестил, что Он распятый Иисус, Сын Божий, и в это время в воздухе появилось сияющее Распятие. Неаний, ощутивший в сердце великую духовную радость, превратился из гонителя в ревностного последователя Христа.

Мать-язычница пожаловалась жестокому императору на сына-христианина, отвергающего римских богов. Прокуратор Иудеи, вызвав проконсула, вручил ему послание Диоклетиана, полное всяческих богохульств. Прочитав императорское письмо, Неаний порвал его на глазах у всех. Взяв под стражу, его отправили в Кесарию Палестинскую, и после долгих пыток заточили темницу.

Господь, явившись к своему исповеднику в сырой тюрьме, крестил его и дал новое имя Прокопий. Святого пытали долго и жестоко, но он мужественно перенес все истязания. Многие стражники и воины, в том числе трибуны Никострат и Антиох, вдохновленные подвигом мученика, приняв Христа, были казнены.

Непреклонность и вера великомученика тронули и сердце матери-язычницы. Она раскаялась, стала исповедницей и была казнена.

Флавиан, новый прокуратор, увидев всю бесполезность пыток, приговорил его к смертной казни.

Царь Картлийский

По церковному календарю 21 июля поминают мученика Мирдата (Митридат), царя Картлийского.

Родился будущий святой во второй половине IV века. Его отец Картлийский правитель Вараз-Бакур II погиб в 394 году. По малолетству ни Мирдат, ни его старший брат не могли занять царский трон. Мальчика воспитал дед – царь Трдат, научивший его любить Бога и народ.

На царский трон Мирдат, наделенный мудростью, доблестью, бесстрашием и мужеством, взошел в 409-м. Отменив дань Персии, молодой правитель стал готовиться к войне. Персы собрали огромную армию, но силы были неравные, и грузины потерпели поражение.

Персидский шах требовал, чтобы молодой царь, попавший в плен, отрекся от христианской веры. За отказ отречься Картлийского правителя заковали в цепи и пытали. Он умер в тюрьме примерно в 410 году.

Именины

По церковному календарю 21 июля именины отмечает Прокопий.

Материал подготовлен на основе открытых источников