Постные дни в августе 2021: что можно и нельзя есть по дням недели

В августе начинается Успенский пост – третий многодневный пост в году, который готовит христиан к празднику Успения Пресвятой Богородицы

По церковному календарю в году четыре многодневных и три однодневных поста, а также по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц.

Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в августе, а также о том, что можно и нельзя есть по дням недели.

Постные дни в августе 2021

В первую неделю августа верующие будут поститься только в среду и пятницу, то есть 4 и 6 августа. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.

Успенский – единственный пост, посвященный Божьей Матери. Пост ежегодно начинается 14 августа и длиться по 27 августа включительно. По церковному календарю Успение Пресвятой Богородицы ежегодно празднуют 28 августа.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Икона Божьей Матери в храме Сиони

Постные дни в августе выпадают на 4, 6, 11 и 13-27 числа.

По строгости в православии различают пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с растительным маслом, вкушение рыбы. Соблюдать в определенные дни более строгую степень поста, чем установлено, можно с благословения священника.

Что можно и нельзя есть

Церковным уставом Успенский пост приравнивается по строгости к Великому, который христиане соблюдают перед Светлым Воскресением Христовым.

В постные дни нельзя есть мясные, молочные продукты и яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки.

В тоже время он считается легким, потому что во время поста можно есть свежие овощи, фрукты и грибы – все то, что в августе в изобилии дарит природа.

photo: Open Georgia / FB Грузинская традиционная кухня. Лобиани

Рыбу в Успенский пост можно есть только в праздник Преображения Господня. Праздник Преображения Господня православные празднуют 19 августа.

Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет. Чаще всего они освобождаются от поста.

Материал подготовлен на основе открытых источников