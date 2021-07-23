Магнитные бури в августе 2021: неблагоприятные дни, что делать

Август 2021 года, по прогнозам специалистов, будет насыщен магнитными бурями – сильные солнечные вспышки, длительностью в несколько дней, ожидаются в середине месяца

Магнитные бури, являющиеся последствием солнечных вспышек, оказывают негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых, которые реагируют на любые изменения погоды.

Зная точные даты магнитных бурь в августе, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в августе ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.

Магнитные бури в августе

В августе 2021 года, по предварительным прогнозам, будет несколько магнитных бурь.

Первые магнитные бури в августе, по прогнозу специалистов, ожидаются 2-3 числа. Геомагнитное возмущение ожидается незначительное, соответственно, они в основном затронут только метеочувствительных людей.

Следующую магнитную бурю прогнозируют 16-17 августа. Геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет сильным и почувствовать его смогут многие люди, а не только метеочувствительные.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды

Продолжительная магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 18-20 августа. Геомагнитное возмущение ожидается средней силы, но из-за продолжительности оно повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных.

Последняя магнитная буря в августе ожидается 29 числа. Последствия солнечной вспышки будут средней силы, но эксперты рекомендуют воздержаться в этот неблагоприятный день от физических нагрузок и избегать стрессовых ситуаций.

Все остальные дни в августе пройдут без активных всплесков на Солнце.

Неблагоприятные дни – что делать?

По статистике, на магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды.

Соответственно, в неблагоприятные дни у большинства жителей нашей планеты бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. Метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.

Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

В целом, медики советуют всем начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.

В период магнитных бурь чаще всего людей беспокоит головная боль и чтобы ее избежать в неблагоприятные дни, специалисты советуют делать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.

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