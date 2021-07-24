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Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня

Какой сегодня церковный праздник: 24 июля 2021

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Календарь религиозных праздников (734)
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По православному церковному календарю 24 июля отмечают день памяти святых Евфимии, Киндея и Ольги

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Евфимия

По церковному календарю 24 июля отмечают день воспоминания чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.

Мученический подвиг она совершила в Халкидоне в 304 году, во время преследования христиан Диоклетианом (284-305).

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Через полтора столетия, когда христианская Церковь стала в Риме господствующей, в церкви, где упокоены мощи великомученицы Евфимии, проходил Четвертый Вселенский Собор, созванный для принятия точной формулировки догмата о природе Богочеловека Иисуса Христа.

Стороны долго не могли прийти к согласию. Решение церковного спора Константинопольский Патриарх Анатолий предложил предоставить Святому Духу, через Его несомненную носительницу Всехвальную Евфимию.

Написав свои определения на отдельных свитках, святители оставили их на груди святой в гробнице. Затем, запечатав гробницу, поставили возле нее стражу. Обе стороны спора соблюдали три дня строгий пост и усиленно возносили молитвы.

Когда ковчег с мощами открыли через три дня, свиток с православным исповеданием великомученица держала в правой руке, а еретическое исповедание лежало у ее ног. Всехвальная, как живая, подняв руку, подала свиток Патриарху. Многие еретики после этого чуда вернулись в Церковь.

Мученик Киндей

По церковному календарю 24 июля поминают мученика Киндея, пострадавшего при императоре Диоклетиане (284-305).

Собор Сиони
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Он был пресвитером в селе Сиды в Памфилии. Его схватили во время гонения на христиан и приговорили к сожжению. Воины, которые вели его на казнь, встретив по пути дровосека, отняли у него дрова. А святой, заплатив дровосеку 30 медяков, сам понес ношу на плечах к месту казни.

Охваченный огнем, Киндей продолжал проповедовать – он призывал народ познать истинную веру и благодать Господню. Внезапно разразилась гроза, и сильный ливень потушил костер. Когда буря утихла, мученик мирно скончался. Тело Святого похоронили языческий жрец и его жена, уверовавшие в Христа благодаря проповеди проповедника.

Великая княгиня

По церковному календарю 24 июля поминают равноапостольную княгиню Ольгу, которая правила Русским государством с 945 по 962 год.

Ольга стала фактическим правителем Киевской Руси после гибели супруга – Великого князя Киевского Игоря Рюриковича, так как Святославу – наследнику престола – было всего три года.

При мудрой правительнице государство росло и укреплялось. Строились города, окруженные каменными и дубовыми стенами, а также были установлены государственные границы.

Крещение Ольга приняла в Константинополе с именем Елена. Великая княгиня построила храм имени святителя Николая над могилой первого Киевского князя-христианина Аскольда. Она положила начало почитанию Пресвятой Троицы на Руси и основала храм Святой Троицы, ставший главным собором Пскова.

Памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
Памятник Святой Равноапостольной княгине Ольге

Храм Святой Софии был освящен в Киеве в 960 году, святыней которого стал крест, полученный равноапостольной при крещении. Киевскую Русь позже стали называть третьим Жребием Божьей Матери. Утверждение этого Жребия началось через первую из святых жен Руси – великую княгиню.

Ольга была благочестивой и милостивой правительницей, щедрой к нищим, убогим и малоимущим. Великая княгиня не захотела вторично выходить замуж, и когда Святослав возмужал, передала ему управление государством, а сама занималась благотворительностью. Скончалась равноапостольная в 969-м.

Именины

По церковному календарю 24 июля именины отмечают Евфимия, Ольга, Аркадий, Лев и Никодим.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (734)
Теги:
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