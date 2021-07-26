Какой сегодня церковный праздник: 26 июля 2021

По церковному календарю, 26 июля отмечают день памяти cвятых Иулиана, Серапиона, Маркиана и Стефана.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Собор Архангела Гавриила

По церковному календарю Собор Архангела Гавриила празднуют на следующий день после Благовещения – 8 апреля. Праздник отмечают повторно 26 июля в связи с освящением в ХVII веке храма, построенного во имя Архистратига в Константинополе.

Архангел Гавриил, избранный Господом, благовествовал Деве Марии и всему роду человеческому о великой радости – Воплощении Сына Божьего.

Архистратиг многократно упоминается в Писании как Небесный вестник Бога. Он вдохновлял при написании книги Бытия пророка Моисея, пророку Даниилу возвещал о грядущей судьбе еврейского народа, праведной Анне принес весть о рождении от нее Девы Марии.

Священнику Захарии Архангел предсказал рождение Иоанна Крестителя. Иосифу Обручнику открыл тайну воплощения Сына Божьего, а также предупредил о замыслах Ирода и велел бежать в Египет с Богородицей и Младенцем.

Радостную весть о Воскресении Христовом жены-мироносицы услышали именно от Архистратига. Он же, посланный с небес, укреплял Спасителя в Гефсиманском саду, во время молитвы, и возвестил Богоматери день Ее Успения.

© Sputnik / STRINGER Верующие зажигают свечи

Вспоминая многократные явления Архангела Гавриила, церковь призывает всех обращаться в молитвах к великому Ангелу с верой и усердием.

Епископ Кеноманийский

По церковному календарю 26 июля поминают святителя Иулиана, епископа Кеноманийского, поставленного апостолом Петром.

Святитель, по преданию, тот самый Симон прокаженный, в доме которого Христос обедал. Имя Иулиан он получил в крещении. Апостол Петр послал его в Галлию проповедовать Евангелие. Прибыв в Кеноманию (область на севере Италии) и поселившись в маленькой хижине за городом, он начал проповедовать среди язычников.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Свечи в церкви

Сначала идолопоклонники слушали его с недоверием, но слова проповедника сопровождалась чудесами, и к святителю стали приходить толпы людей, нуждающиеся в помощи. Молитвой святой не только исцелял больных, но и воскрешал умерших.

Местный князь, наслышанный о христианском проповеднике, пожелал его увидеть. Направляясь к правителю, у ворот его дворца святитель, увидев слепого, помолившись, вернул ему зрение. Князь, узнав о чуде, попросил епископа крестить его. Крещение, по примеру князя, приняли большинство его подданных.

Святитель дожил до глубокой старости, благовествуя до конца своих дней о Христе и истребив идолопоклонство в Кеномании.

Серапион

По церковному календарю 26 июля поминают мученика Серапиона, пострадавшего за веру при императоре Севере (193-211).

Его привели на суд правителя Акилы как христианина. За отказ отречься исповедника подвергли пыткам, а затем бросили в темницу. Исцеленный Господом, он вторично предстал перед судьей совершенно здоровым.

© photo: Sputnik / Valery Melinikov Язычник у костра

Язычники, ожесточившись, сожгли Серапиона в костре. Произошло это примерно в 205 году.

Маркиан

По церковному календарю 26 июля поминают мученика Маркиана, пострадавшего за веру в III веке.

Родился будущий святой в Иконии Ликаонской. Еще в юности Маркиан обратил многих язычников в истинную веру своей пламенной проповедью. За это язычники подвергли проповедника телесному наказанию, а затем отправили к правителю Переннию в Каппадокию.

Правитель тщетно пытался заставить юношу отречься. Ни посулы, ни пытки не подействовали на мужественного исповедника.

Разгневанный Перенний приказал отрубить мученику голову. Произошло это в 258-м.

Стефан Савваит

По церковному календарю 26 июля поминают преподобного Стефана Савваита, племянника Святого Иоанна Дамаскина – одного из Отцов Церкви, богослова, гимнографа и философа.

Родился будущий святой в 725 году. Всю жизнь Стефан провел в Лавре Святого Саввы, куда поступил десятилетним мальчиком. Иногда для уединенных подвигов он уходил из обители в пустыню.

Преподобный от Господа получил дар чудотворений и прозорливости, благодаря которому исцелял больных, изгонял бесов, а также узнавал мысли приходивших к нему за советом.

Преподобный скончался в 794-м. О дне смерти он был извещен заранее.

Именины

По церковному календарю 26 июля именины отмечают Сарра Антоний, Иулиан, Гавриил, Серапион и Стефан.

Материал подготовлен на основе открытых источников