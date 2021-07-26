Лунный календарь на август 2021: благоприятные дни

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, помогает людям в организации и планировании жизни на месяц

В наши дни многие выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посевных работ, шопинга, посещения салона красоты, для той или иной деятельности, на основе лунного календаря.

Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия, рассказывает, какие дни в августе 2021 года благоприятны для стрижки, свадьбы, бизнеса, посевов, ремонта или любой другой деятельности.

Благоприятные дни в августе

Самые благоприятные дни, по лунному календарю, для свадьбы и венчания – 9, 16, 20, 21, 22 августа. Хорошие даты для торжества также 1, 3, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28, 29 и 30 августа. Неблагоприятные: 8,11, 25 и 26 августа. Остальные дни в августе для венчания и свадьбы – нейтральны.

Благоприятные дни для новых начинаний в августе: 2, 6, 7, 9, 15, 17 и 21 числа. По лунному календарю, в эти дни можно смело начать реализацию планов – новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12,16, 18, 19, 20 и 22 августа могут завершиться неудачно.

Благоприятные дни для бизнеса в августе: 2, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21 и 30 числа. Заниматься бизнес-деятельностью в августе нежелательно 1, 5, 10, 12, 16, 18, 19 и 22 числа.

По лунному календарю, благоприятные дни, для смены места работы – 2, 6, 7, 9, 17, 18, 21 и 24 августа. А от радикальных перемен лучше воздержаться 4, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 23 и 31 августа.

Благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 2, 4, 7, 9, 15, 17, 21 и 24 августа. От аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости 1, 5, 8, 10, 11, 12,16, 18, 19 и 22 августа лучше воздержаться.

Благоприятные дни в августе для денежных операций: 2, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 24 и 29 числа. А 8, 10, 12, 16, 18, 19 и 22 августа от проведения любых денежных операций лучше отказаться.

Благоприятные дни для научной деятельности: 7, 9, 13, 17, 18 и 21 августа. Неблагоприятные дни, по лунному календарю, для научной деятельности в августе: 8, 10, 12, 19 и 20 числа.

Для творчества, по лунному календарю, благоприятные дни: 9, 13, 17, 18, 21 августа, а неблагоприятные – 1, 8, 10, 12 и 19 числа.

Для ремонта, уборки и других домашних дел в августе наиболее благоприятные дни: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 21, 22 и 23 августа. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше отказаться 10, 12, 19, 20 и 24 числа.

Для путешествия и поездок, по фазам Луны, самые благоприятные дни в: 6, 8, 9, 15, 16, 18, 21, 23 и 24 августа, а 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 17, 19, и 20 числа лучше остаться дома.

Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 4, 11, 15, 17, 18, 23, 24 августа. Отдыхать категорически противопоказано 1, 2, 5, 9, 10, 12 и 21 августа.

Для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями благоприятные дни: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 24 августа. Единственный неблагоприятный день, в который не желательно заниматься садово-огородной деятельностью, – 9 августа.

В этот день, по лунному календарю, не стоит поливать и удобрять растения, так как они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная 9 августа, – удаление лишних частей растения.

Лунный календарь августа предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм, по фазам Луны, нужно свести до минимума только 8 августа. В этот день благоприятны спокойные прогулки и пассивный отдых.

Самые благоприятный день для выяснения отношений и споров – 13 августа. Выпустить пар в августе, по лунному календарю, можно также 6, 7, 14 и 18 августа. В остальные дни месяца лунный календарь не советует устраивать "разборки".

Материал подготовлен на основе открытых источников