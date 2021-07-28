Какой сегодня церковный праздник: 28 июля 2021

По православному церковному календарю 28 июля отмечают день памяти святых Кирика, Иулитты и Владимира.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

День памяти святых отцов

По церковному календарю 28 июля 2021 года отмечают день память святых отцов шести Вселенских Соборов.

Церковь созывала Собор, чтобы разрешить какой-либо спорный богословский вопрос, а также сформулировать и утвердить тот или иной догмат христианского вероучения. На Вселенские соборы съезжались епископы и представители всех церквей, а принятые постановления записывались в Книгу правил.

Апостольский собор, созванный в 51 году и отраженный в книге Деяний Святых апостолов, стал предшественником Вселенских соборов. В кризисные моменты церковной истории только Соборы могли выносить безусловные и "для всех полезные" определения в области христианской веры и церковного благочестия.

Святые отцы Вселенских Соборов, кроме догматической деятельности, вырабатывали правила, которые упорядочивали церковную дисциплину. От церковных канонов и прежних догматических определений, выработанных на Соборах, церковь никогда не отступает и новыми их не заменяет.

Кирик и Иулитта

По церковному календарю 28 июля поминают мучеников Кирика и Иулитту, пострадавших за веру.

Иулитта – христианка знатного рода, жила в Малой Азии в III веке. Ее сыну было три года, когда она овдовела. Когда начались преследования христиан, она вместе с малолетним сыном и двумя верными рабынями, оставив дом и имущество, ушла из города.

Несмотря на то, что Иулитта скрывалась под видом нищенки, ее узнали и доставили к правителю Александру. Женщина твердо отказалась принести жертву идолам и мужественно переносила пытки.

Маленький Кирик, видя страдания матери, плакал и рвался к ней. Правитель пытался его успокоить, но он вырвался, крикнув: "Пустите меня к маме! Я христианин!" Правитель в гневе швырнул ребенка с помоста на каменные ступени. Покатившись вниз, он умер, ударяясь об острые углы. А Иулитту после долгих и жестоких пыток, пронзили мечом.

Князь Владимир

По церковному календарю 28 июля поминают святого равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси и внука великой княгини Ольги.

Родился будущий креститель Руси в браке великого князя Святослава Игоревича с Малушей, ключницей княгини Ольги.

На новгородский престол Владимир вступил в 972 году, а через шесть лет, отвоевав Киев у собственного брата Ярополка, стал управлять всем государством. Он расширил пределы Руси от Балтийского моря на севере до реки Буг на юге. А возвращаясь из похода, устраивал веселые и щедрые пиры для дружины и для всего Киева.

Владимир до принятия крещения был язычником. У него было несколько жен и множество наложниц в разных городах. Он устанавливал в столице Руси идолов, перед которыми совершались жертвоприношения, в том числе и человеческие.

Многие историки считают, что князь выбрал православное христианство среди нескольких других религий. В Киев в 986 году приходили посольства от разных народов, которые призывали князя обратиться в их веру.

Владимир, по преданию, чтобы понять чья вера лучше, отправил посланников в те страны, откуда приезжали проповедники. По возвращению послы рассказали о религиозных обрядах и обычаях этих стран. Он был впечатлен рассказами посланников о патриаршей службе в Константинополе, однако принял христианство не сразу.

Крещение Руси имело и политические причины. К примеру, приверженцам православной веры торговать с христианской Византией было проще, а также заручаться, в случае необходимости, ее поддержкой.

Крещение Руси выгодно было и самой Византии. Она получала союзника, в том числе и военного, в борьбе за расширение своего влияния.

За помощь, оказанную византийскому императору в подавлении восстания, поднятого военачальником Вардой Фока, Владимир попросил руки дочери Василия II – Анны.

Князь, согласно договору, мог получить руку царевны, послав в помощь императорам шесть тысяч варягов и приняв Святое крещение.

Крестился Владимир в Корсуни, вместе со своей дружиной, а после состоялся обряд бракосочетания с царевной Анной.

Владимир, женившись на царевне, отпустил всех своих жен и наложниц, а возвратившись в Киев в сопровождении корсунских и греческих священников, крестил своих сыновей от предыдущих жен. Святое крещение затем приняли многие бояре.

В Киеве, по приказу Владимира, разрушили возведенное им же некогда капище. Идолов изрубили в щепки и сожгли. Затем он собрал всех жителей Киева на берегу Днепра, где прошло массовое крещение киевлян. Произошло это важнейшее событие, согласно летописи, в 988 году.

Владимир правил Русским государством тридцать семь лет (978-1015).

Именины

По церковному календарю 28 июля именины отмечают Агриппина, Матрона, Владимир и Петр.

Материал подготовлен на основе открытых источников