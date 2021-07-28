Лунный календарь стрижек на август 2021: благоприятные дни

Волосы, особенно длинные - главное украшение любой женщины, и чтобы они были здоровыми и красивыми, за ними нужно постоянно ухаживать

Летом шевелюра наиболее подвержена негативным воздействиям окружающей среды, поэтому особенно важно ее укреплять с помощью питательных масок в августе.

Определить благоприятные дни для проведения различных манипуляций с волосами, а также увеличить эффект от правильного ухода за ними можно, придерживаясь простых рекомендаций лунного календаря стрижек.

Sputnik Грузия представляет лунный календарь стрижек на август 2021 года по дням, с помощью рекомендаций которого состояние вашей шевелюры улучшится.

Благоприятные дни

Благоприятны для стрижки 7-9 августа – завитки, подстриженные в эти дни, станут пышнее, сильнее и быстро отрастут. В эти дни, по лунному календарю, удается как химическая завивка, так и окраска – насыщенный цвет будет держаться долго. Удачной будет и укладка.

Благоприятны эти дни, по лунному календарю, и для питания волос, так что побалуйте их различными масками.

Лунный календарь стрижек в этот период советует позаботиться и о внешности - освежающие минеральные и радоновые ванны, а также горячие маски и паровые ванны благоприятно скажутся на вашей коже.

Для стрижки идеальные дни 10-11 августа - волосы держат форму и остаются красивыми надолго. Эти дни благоприятны как для химической завивки, так и для маникюра, наращивания ногтей, педикюра. Цвет при окраске получится интенсивным и насыщенным и долго не смоется. Чтобы волосы были сильными и здоровыми, нужно в эти дни сделать укрепляющую или питающую маску.

photo: Pixabay / jackmac34 Стрижка в парикмахерской

Благоприятны в эти дни, по лунному календарю стрижек, все очистительные процедуры – ванны, сеансы арома- и фитотерапии. Лунный календарь стрижек советует в эти дни пить побольше настоев из трав, чтобы очистить желудок и улучшить цвет лица.

Эти дни благоприятны для обдуманных и практичных покупок, поэтому лунный календарь стрижек рекомендует приобрести в это время гигиенические средства, натуральную косметику и экологически чистые продукты.

Очень благоприятна стрижка, по лунному календарю, 12-13 августа. Все процедуры с шевелюрой способствуют в эти дни улучшению их структуры и оздоровлению.

Лунный календарь стрижек советует в эти дни посетить своего косметолога, чтобы разработать индивидуальную программу ухода за кожей.

Нейтральные дни

По лунному календарю, нейтральные дни для стрижки 1, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 и 29 августа.

Укладка, окраска и химическая завивка очень хорошо получатся 1, 27, 28 и 29 августа. Завивка, сделанная в эти дни, будет держаться долго. Эти дни благоприятны, по лунному календарю стрижек, для укрепления седых волос и оздоровления кожи головы с помощью питательных лосьонов, масок и массажа.

Укладка получится хорошо 14-15 августа, а вот химическая завивку в эти дни лучше не делать. В эти дни также не следует применять кремы и мази на гормональной основе, с экстрактом плаценты, нестабильные косметические препараты естественного происхождения.

CC0 / Pixabay Свадебная прическа

Лунный календарь предупреждает, что в период прохождения Луны по водным знакам Зодиака, вода приобретает очень сильные растворяющие свойства и все химические ингредиенты шампуней и кремов проникают глубоко в кожу.

С 16 по 17 августа включительно для улучшения внешности лунный календарь советует делать теплые маски из фруктов. В этот период очень благоприятны массаж, ванны из ромашки, мака, иван-чая, электрофорез и другие процедуры с электричеством.

По лунному календарю стрижек 18 и 19 августа благоприятны процедуры по укреплению корней волос и для улучшения их роста. Полезны питательные обертывания, а также массаж ушных раковин и кожи головы. Питать кожу лунный календарь стрижек в это время советует различными отварами и масками.

Лечение воспалений и трещин на коже ног благоприятно 21 и 22 августа. Кроме того, эти дни благоприятны, по лунному календарю стрижек, для перманентного макияжа, педикюра и маникюра, удаления новообразований, а также для стоматологических операций.

Неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни, по лунному календарю стрижек, со 2 по 4 августа, а также 30 и 31 числа. Если стрижка несколько раз подряд попадет на этот период - волосы стать тонкими, ломкими и начнут выпадать.

В эти дни также не рекомендуется делать маникюр, педикюр, наращивать гелевые ногти, оформлять брови и завивать кончики ресниц. Зато, они прекрасно подходят для ароматерапии, ингаляций, посещения бани, массажа и ванночек для рук.

Неблагоприятные дни для стрижки волос 5-6 августа – они станут очень непослушными, лохматыми, а прическа бесформенной.

Не стоит в эти дни также делать химическую завивку и применять химические средства по уходу за волосами. А вот делать глубокую чистку лица полезно. На внешности благоприятно скажутся оздоровительные ванны с морской солью, с травами: они будут способствовать омоложению.

От стрижки, мытья головы и химической завивки лунный календарь стрижек советует воздержаться 23 и 24 августа – стрижка получится неудачной и бесформенной, завитки будут лохматыми и непослушными. Лунный календарь стрижек предупреждает, что в эти дни кожа особо уязвима, повышается опасность аллергии, возрастает угроза грибковых заболеваний. Поэтому нужно позаботиться о коже – очистить и обновить.

Общий тонизирующий массаж, по лунному календарю стрижек, в это время благоприятен – полезны будут также дневной сон, питательные маски, а также ванны с валерианой или ромашкой.

Лунный календарь стрижек советует вообще не прикасаться к волосам 25-26 августа, даже не расчесывать их, ибо в эти дни они особо уязвимы. Если подстричься в эти дни - волосы станут тонкими и ломкими и начнут сильно выпадать, а повреждения восстанавливать придется долго. Бриться также не рекомендовано.

Благоприятными по лунному календарю стрижек в эти дни глубокое очищение, с пилингом, удалением папиллом и бородавок. Кожа будет реагировать особенно на средства, усиливающие кровообращение – благоприятно скажутся массаж, физические упражнения и закаливающие процедуры.

Материал подготовлен на основе открытых источников