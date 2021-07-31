Какой сегодня церковный праздник: 31 июля 2021

По православному церковному календарю, 31 июля отмечают день памяти cвятых Емилиана, Иакинфа и Памвы

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Емилиан Доростольский

По церковному календарю 31 июля поминают мученика Емилиана, славянина, пострадавшего за веру при императоре Юлиане Отступнике (361-363).

Император, желая восстановить в Римской империи культ языческих богов, разослал указ по всем областям предавать христиан смерти. В городе Доростоле, где жил Емилиан – раб местного градоначальника и тайный христианин – императорский указ прочитали на городской площади.

Емилиан, возмущенный жестоким указом, проник никем не замеченный в языческое капище и, разбив молотком статуи идолов, опрокинул алтари и светильники.

Язычники, обнаружив вскоре, что капище разгромлено, стали избивать крестьянина, случайно проходившего мимо. Емилиан крикнув, чтобы не трогали невинного человека, заявил, что это он разрушил капище. Его схватили, долго и нещадно избивали, а потом осудили на сожжение.

Пламя костра, не причинив вреда мученику, опалило стоявших вокруг язычников. Когда костер угас, cвятой лег на догоравшие угли и умер с молитвой на устах.

Иакинф

По церковному календарю 31 июля поминают мученика Иакинфа, пострадавшего за веру.

Родился он в благочестивой христианской семье в городе Амастриде в IV веке. Будущий cвятой, имя которому дал явившийся ангел, с самого рождения был отмечен Божьей благодатью.

По просьбе трехлетнего Иакинфа, Господь воскресил умершего ребенка. Мальчики выросли и впоследствии подвизались вместе в добродетельной жизни.

Однажды увидев, как язычники поклоняются дереву, Иакинф срубил его. За это идолопоклонники подвергли его жестоким пыткам и бросили в темницу, где мученик и скончался.

Памва Нитрийский

По церковному календарю 31 июля поминают преподобного Памву, подвизавшегося в Нитрийской пустыне Египта в IV веке.

Памва в начале своего иночества услышал стих из 38-го псалма Давида "сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим". Эти слова запали глубоко в душу преподобного, и он стремился им всегда следовать. Поэтому он долго размышлял, когда его о чем-либо спрашивали, и отвечал только после молитвы, опасаясь сказать что-либо, о чем впоследствии мог пожалеть.

Образец трудолюбия для своих учеников, Памва каждый день работал до утомления, питаясь хлебом, заработанным собственным трудом.

Преподобный Памва был наставником великих подвижников: Диоскора (впоследствии епископа Ермопольского), Аммония, Евфимия и Евсевия, которые упоминаются в житии святителя Иоанна Златоуста.

Однажды преподобная Мелания Римляныня принесла большое количество серебра cвятому на нужды монастыря. Преподобный продолжал работать, даже не взглянул на деньги. После усиленных просьб он позволил отдать принесенную милостыню одному монаху для распределения среди бедных монастырей.

Святой отличался смирением, но вместе с тем ценя высоко звание инока, учил мирян относиться с почтением к монашествующим, которые чаще беседуют с Богом. Скончался преподобный в 70-летнем возрасте, поведав монахам, стоявшим у его одра, о том, к каким он стремился добродетелям в своей жизни.

Именины

По церковному календарю 31 июля именины отмечают Афанасий, Аполлинарий, Иоанн, Леонтий и Стефан.

Материал подготовлен на основе открытых источников