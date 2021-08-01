Какой сегодня церковный праздник: 1 августа 2021

По православному церковному календарю, 1 августа отмечают день памяти Святых Макрины, Дия и Серафима

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Макрина

По церковному календарю, 1 августа поминают преподобную Макрину, сестру святителей Василия Великого и Григория Нисского.

Родилась будущая Святая в Каппадокии (современная Турция) в начале IV века. Макрина в семье была старшей среди десяти детей – ее воспитанием и образованием руководила мать - Емилия. Она учила дочь грамоте по Священным книгам и псалмам Давида.

Когда дева выросла, ее обручили с благочестивым юношей. Жених вскоре скончался, а Макрина, не пожелавшая изменить его памяти, решила хранить целомудрие. Оставшись в доме родителей, она следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер, а после смерти отца стала для семьи главной опорой.

Со временем, они вместе с матерью постриглись в монахини. Все, кто знал деву, относился к ней с глубоким уважением - в течение всей жизни праведнице были присущи строгость к себе и воздержание.

Макрина за благочестивую жизнь удостоилась дара чудотворений. Монахини ее обители после смерти Святой рассказали ее брату - святителю Григорию Нисскому, как Макрина исцелила полуслепую девочку, поцеловав ее глаза.

Дий

По церковному календарю, 1 августа поминают преподобного Дия, праведника и целителя.

Родился будущий Святой в благочестивой христианской семье в Антиохии Сирийской в конце IV века. Путь постничества и молитвы он избрал с юности. Однажды Дию явился Господь и повелел отправиться в Константинополь, чтобы служить там Ему и людям.

По преданию, придя в уединенное место и помолившись, Дий воткнул свой жезл в землю и попросил Господа дать сухому посоху жизнь, если Спасителю угодно видеть его здесь. Дав корни, посох начал расти и превратился со временем в огромный дуб.

Окрестные жители приходили к праведнику за советом и наставлением, а также просили исцелить душевные и телесные недуги. Святой лечил болезни молитвой, а все пожертвования раздавал странникам, нищим и больным.

Когда до императора Феодосия Младшего дошла молва об отшельнике, он пришел к Святому вместе с Константинопольским Патриархом Аттиком за благословением. На месте подвигов Дия, по желанию императора, построили монастырь.

Святому незадолго до смерти в алтаре церкви явился светлый муж в священнической одежде и сообщил о дне кончины. Дий, возблагодарив Господа за извещение, тихо скончался. Произошло это примерно в 430-м.

Серафим Саровский

По церковному календарю, 1 августа отмечают день обретения мощей преподобного Серафима Саровского - одного из самых любимых Святых русского народа.

Прославление преподобного Серафима состоялось в 1903-м - через 70 лет после его кончины.

В день рождения Святого, 19 июля по старому стилю, его мощи с великим торжеством были открыты и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многочисленными исцелениями больных, прибывших в Саров в большом количестве.

Духовный путь преподобного отмечен большой скромностью. Саровский подвижник, избранный Господом с детства, восходил к духовному совершенству без колебаний и сомнений.

Подвиги, превосходящие далеко естественные человеческие возможности, к примеру молитва в течение тысячи дней и ночей на камне, входят в жизнь Святого гармонично и просто.

Серафима Саровского, по церковному календарю, поминают и 15 января.

Именины

По церковному календарю, 1 августа именины отмечают Варлаам, Дмитрий, Григорий, Митрофан, Роман, Степан, Серафим и Тихон.

Материал подготовлен на основе открытых источников