Что нельзя делать в Ильин день? Традиции и приметы праздника

День памяти одного из величайших пророков и первого девственника Ветхого Завета православная церковь празднует 2 августа – в народе праздник называют Ильин день

Святой Илия — единственный из пророков, который в Царство Небесное был взят живым, и единственный из ветхозаветных пророков, которого признает православная церковь.

Пророк Илия высокопочитаем среди всех Святых, несмотря на свою суровость. Именно Илия охраняет исполнение человеческих и божьих законов - он суров к грешникам, но щедр к праведникам.

Святого Илию считают повелителем молний — после принятия христианства на Руси образ пророка заменил бога-громовержца Перуна, которого почитали древние славяне. Поэтому с праздником в народе связано много традиций и примет.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать в Ильин день, а также о традициях и приметах праздника.

Что нельзя делать в Ильин день?

Ильин день считался календарной границей лета - с этого дня в природе уже появляются первые признаки осени. Согласно традиции, начиная со 2 августа купаться в водоемах уже нельзя было. Логически это объясняется тем, что вода в это время лета начинает активно цвести, поднимается тина и ряска - купаться еще можно, но уже неприятно.

Поэтому в народе говорили, что Илия воду испортил - написал в пруды.

По народным приметам, начиная со 2 августа нельзя купаться в открытых водоемах, так как можно накликать на себя беду и нанести вред здоровью.

В народе верили, что после Ильина дня водоемы кишат нечистью. Русалки, водяные, прочие речные духи становятся неподконтрольными – купаются и выселяться. Поэтому можно утонуть от судороги или разрыва сердца, а также нахвататься бородавок и прочих речных недугов.

По приметам, в Ильин день звери и гады выходят и выползают из своих нор и бродят по лугам и лесам, поэтому нельзя выпускать скотину на луг, чтобы ее не растерзали хищники и не ужалили змеи.

В Ильин день нельзя делать работу по дому и хозяйству. Также нельзя шить и вязать.

Нельзя в Ильин день оскорблять людей, тем более родственников и близких. В Ильин день нельзя ловить и есть рыбу.

По приметам, в праздник нельзя было кричать, ругаться и браниться, стоя под деревом, – в народе верили, что молния в этот день может поразить грешника. Нельзя также стоять на перекрестках, так как там собираются разные нечисти.

Главное, что нельзя делать в этот день, – это сквернословить, дебоширить, злоупотреблять алкоголем. Провести праздник нужно с добрыми мыслями и открытым сердцем.

Традиции и приметы праздника

Отмечать праздник начинали еще накануне — по традиции, пекли обрядовое печенье, прекращали заниматься полевыми работами и старались при помощи различных ритуальных действий защитить свой дом от ливня, града и молнии, а себя от болезни и сглаза.

В народном воображении Святой Илия, с одной стороны, суровый, грозный, карающий, в его подчинении дожди, гром, молнии, с другой — щедрый, наделяющий, так как посылает на землю плодородие. Поэтому Святому молятся о даровании дождя во время засухи.

По приметам, если в Ильин день идет дождь, то считается, что будет мало пожаров и урожай на следующий год будет богатым.

Таже считалось, что на Ильин день вся нечистая сила, спасаясь от огненных стрел пророка, превращается в различных зверей — зайцев, лисиц, кошек, собак, волков и так далее. В связи с этим установилась традиция в Ильин день не пускать в дом собак и кошек, чтобы не навести на дом грозу и молнию.

В Ильин день, по традиции, начинался охотничий сезон, поскольку с этого дня в лесах открывались звериные, в частности — волчьи, норы. Если на Ильин день удавалось добыть "серого", — это примета, что удача будет сопутствовать весь сезон.

В Ильин день на Руси, по традиции, было принято устраивать крестные ходы и молить о подходящей для полевых работ погоде, об урожае, о защите от сглаза и болезней.

К Ильину дню, по традиции, выпекали первые караваи из зерна нового урожая, которые ели всей деревней.

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