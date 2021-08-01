Как празднуют День ВДВ в России 2021: история праздника

День ВДВ, или праздник Воздушно-десантных войск, ежегодно празднуют 2 августа - памятная дата установлена указом президента России 15 лет назад

День ВДВ – праздник, призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций - в 2021-м десантники отметят 91-ю годовщину со дня своего основания.

Десантники, которых называют "голубые береты" и "крылатая пехота", живут по принципу: "Никто, кроме нас!" и остаются символом мужества, надежности и силы.

Sputnik Грузия рассказывает историю праздника и как празднуют День ВДВ в России.

История ВДВ

Датой рождения ВДВ 2 августа считается неслучайно. Именно в этот день 91 год назад произошло первое десантирование на парашютах в СССР – в учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем в 1930-м приняли участие всего 12 красноармейцев.

Эксперимент признали удачным и в 1933-м сформировали авиационные батальоны особого назначения в Белорусском, Украинском, Московском и Приволжском военных округах, из которых впоследствии и выросли современные воздушно-десантные войска.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev Праздничный концерт на Красной площади, посвященный Дню России

К началу Великой Отечественной войны в СССР полностью были сформированы пять воздушно-десантных корпусов численностью до десяти тысяч человек каждый, которые с первых же дней войны, при взаимодействии с другими сухопутными войсками, вели оборонительные бои в Белоруссии, в Украине и в Прибалтике.

Более суток знаменитую Прохоровку под Курском обороняла девятая гвардейская воздушно-десантная дивизия – в этом бою "крылатая пехота" уничтожила около 500 гитлеровских солдат.

"Крылатая пехота" воевала на Карельском фронте, Молдавии, Венгрии, освобождала столицу Австрии — Вену.

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Действия Японии на Дальнем Востоке удалось полностью парализовать именно благодаря войскам ВДВ, высадившимся в Харбине, Порт-Артуре, Пхеньяне, Мукдене, на Южном Сахалине.

Подвиг десантников, воевавших с беспримерным мужеством и героизмом, отражен в советской военной поэзии, прозе, киноискусстве.

Знаменитая песня Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа" ("Десятый наш десантный батальон") из фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" посвящена героическим десантникам.

Подвиги продолжали совершать ВДВшники и в послевоенное время. Знаменитая 9-я рота смогла в январе 1988 года отразить более 12 атак моджахедов и удержать высоту 3234 до прихода разведвзвода, несмотря на десятикратное численное превосходство противника. У 9-й роты в строю к тому моменту оставалось лишь пять человек.

Части ВДВ с 2005 года по своей специализации подразделяются на воздушно-десантные, десантно-штурмовые и горные. В состав первых входят 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия двухполкового состава, вторых — 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия двухполкового состава и 31-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада трехбатальонного состава, к третьим относится 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (горная).

Войска Дяди Васи

"Войска дяди Васи" — так сами десантники расшифровывают аббревиатуру ВДВ в честь генерала Василия Маргелова, командовавшего воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979.

Именно благодаря "Дяде Васе" десантные войска обрели свою тельняшку и голубые береты, а ВДВшники начали десантироваться непосредственно в боевых машинах, а не только самостоятельно с парашютами.

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov Памятник генералу армии В. Ф. Маргелову

Боевая техника, опускаясь с десантниками внутри, сразу могла идти в бой — ей не приходилось стоять и ждать, пока экипажи опустятся на своих парашютах. Рассказывают, что в первую БМД, которую должны были выбросить из самолета, Маргелов посадил своего сына и собственноручно закрыл за ним люк.

Так, что при "Дяде Васе" ВДВ приобрели свою неповторимую и неотразимую мобильность. Маргелов, возглавлявший десантные войска более двух десятилетий, смог создать в них тот особый дух, благодаря которому служба в ВДВ стала считаться наиболее престижной.

Как празднуют

День Воздушно-десантных войск празднуют воины ВДВ России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ. Ветераны и действующие ВДВшники собираются во всех городах России, вспоминая годы своей службы.

Обычно день ВДВ в России празднуют с размахом - по традиции, в праздник повсеместно проходят памятные и праздничные мероприятия, устраиваются показательные выступления воинов-десантников и парашютистов, демонстрация военной техники, находящейся на вооружении в ВДВ.

Кроме того, в праздник чествуют ветеранов ВДВ, проводят благотворительные акции, праздничные концерты и народные гулянья. Обязательной частью праздника является возложение венков и цветов к памятнику и местам захоронений воинам-десантникам и заупокойные службы.

Основные праздничные мероприятия в столице России – в Москве обычно проходят в парках "Сокольники" и имени Максима Горького, а также на ВДНХ.

По традиции служащие и ветераны ВДВ в праздник надевают голубые береты и бело-голубые тельняшки. На городских площадях и автомобилях развеваются флаги с символом ВДВ. Звучат строчки знаменитой песни "Синева", которую впервые в 70-е исполнила группа "Голубые береты".

Но в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия в 2021-м, как и прошлом году, будут отменены.

День ВДВ в 2021-м, во многих городах России, отметят не праздничной программой, а лишь ее официальной частью. Памятные и торжественные мероприятия с участием военнослужащих и ветеранов ВДВ пройдут на территориях полигонов и военных городков соединений, воинских частей и учреждений в ряде городов России.

При этом, полицейские в праздник будут усиленно следить за порядком, чтобы виновники торжества, по традиции, не прыгали в фонтаны.

Покровителем десантных войск считается пророк Илия, день памяти которого церковь празднует также 2 августа.

Материал подготовлен на основе открытых источников