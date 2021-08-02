Какой сегодня церковный праздник: 2 августа 2021

По православному церковному календарю 2 августа отмечают день памяти cвятого Илии – одного из величайших пророков и первого девственника Ветхого Завета

Sputnik Грузия рассказывает о cвятом Илии и о том, почему он упоминается в церковном календаре 2 августа.

Ветхозаветный пророк

По церковному календарю 2 августа поминают cвятого Илию – одного из величайших ветхозаветных пророков.

Родился будущий пророк в Фесвии Галаадской (большая область к северу от Мертвого моря) за 900 лет до Рождества Христова. Предание повествует, что когда родился Илия, его отцу было таинственное видение: "младенца приветствовали мужи благообразные, пеленали его огнем и питали пламенем".

С малых лет он посвятил себя Богу – жил в пустыне, проводил время в молитве и посте. Пророческое служение Илии пришлось на правление самого нечестивого израильского царя Ахава, жена которого, Иезавель, убедила принять его языческую религию.

Израильских пророков в это время преследовали и убивали, а народ, подобно своему правителю, отошел от веры предков. Чтобы вразумить царя и израильский народ, пророк поразил землю трехлетней засухой.

На третий год засухи пророк предложил устроить состязание с языческими жрецами, чтобы выяснить, чей бог истинный. Для этого на горе Кармил соорудили два жертвенника – один от жрецов, другой от пророка. Истинным признавался бог того, на чей жертвенник спадет огонь с неба.

Естественно, на жертвенник Илии по молитве пророка Господь ниспослал с неба огонь, и народ, собравшийся на горе, вновь признал Его единым Богом.

© photo: Sputnik / S. Zimnyuk Икона "Преображение Господне"

За святую жизнь и пламенную ревность во славу Божью пророк был взят на Небо живым. Илия появляется и в Новом Завете – во время Преображения Господня он явился на горе Фавор вместе с пророком Моисеем, чтобы беседовать с Христом.

Великий пророк, по преданию Церкви, снова явится на Земле. Он будет предтечею второго пришествия Христа и примет телесную смерть во время проповеди.

Именины

По церковному календарю 2 августа именины отмечают Афанасий и Илья.

Материал подготовлен на основе открытых источников