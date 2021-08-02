Какого числа Успенский пост, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2021

Православные в августе соблюдают Успенский пост, который готовит христиан к празднику Успения Пресвятой Богородицы и отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – древние праздники, приуроченные ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли.
Все три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый, в которых тесно переплелись народные и христианские традиции, связаны с Иисусом Христом и с его деяниями.
Sputnik Грузия поинтересовался какого числа начинается Успенский пост и когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы в 2021 году.
Какого числа Успенский пост
Успенский – один из многодневных постов, установленных православной церковью. Христиане соблюдают Успенский пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечает 28 августа.
По церковному календарю Успенский пост ежегодно начинается 14 августа и заканчивается 27 числа – это единственный пост, посвященный Божьей Матери.
Успение Пресвятой Богородицы в православном церковном календаре – один из двенадцати главных праздников.
Божья Матерь – самое почитаемое и священное лицо после Спасителя. По всему миру в честь Успения Пресвятой Богородицы воздвигнуты многочисленные монастыри и храмы.
В Грузии, которая считается страной-уделом Божьей Матери, праздник называют Мариамоба. Успение Пресвятой Богородицы в Грузии – один из самых почитаемых праздников. Праздничное богослужение проходит во всех действующих церквях страны. По календарю этот день в Грузии нерабочий.
Какого числа Медовый Спас
Медовый Спас, связанный с началом сбора меда на пасеках, ежегодно отмечают 14 августа. Мед, собранный в этот день, считался целебным, но в пищу его употребляли только после освящения в церкви.
По церковному календарю 14 августа празднуют Изнесение (Происхождение) Честных древ Животворящего Креста Господня – в церквях проводят малое водосвятие. Именно традиция освящать воду, заранее вырытые колодцы и окрестные водоемы дала Медовому Спасу второе название – Мокрый или Спас на воде.
Еще одно название Медовому Спасу – Маковей – дал обычай освящать в этот день целебные травы и мак. Также принято освящать цветы, иначе не будут процветать имущество и здоровье.
В Медовый Спас начинается один из самых коротких, но строжайших христианских постов – Успенский. Успенский пост завершает собой церковный год, символизируя новолетие, поэтому мясные и рыбные блюда в Медовый Спас не употребляют, а сдоба делается из постного теста.
Какого числа Яблочный Спас
Второй Спас, который в народе называют Яблочный, отмечают 19 августа – в этот день православные празднуют Преображение Господне. По народному календарю Яблочный Спас совпадает с проводами лета – существует поверье, что именно с этого дня начинает холодать, что свидетельствует о приближении осени.
Второй Спас называют Яблочный, так как обычно в это время начинается сбор урожая в садах. По традиции в Яблочный Спас в церковь несут корзины с яблоками, виноградом и другими плодами, ягодами и злаками первого урожая для освящения.
В Яблочный Спас люди считают, что привычные для всех фрукты обретают магическую силу, а блюдо из яблок обязательно должно присутствовать на столе в каждом доме. В праздник обычно молятся за детей.
Какого числа Ореховый Спас
Ореховый Спас отмечают 29 августа, на следующий день после празднования Успения Пресвятой Богородицы.
К Ореховому Спасу вызревают орехи. Их начинают активно собирать и употреблять в пищу, однако первый сбор принято также освящать в церкви.
Несмотря на то, что многие называют третий Спас Ореховым, основное его название – Хлебный. В этот день заканчивается уборка зерновых и печется первый каравай из муки нового урожая.
Ореховый Спас называют также Спас на холстах, или Холщовый Спас. По преданию, к Иисусу пришел художник, посланец от князя Эдесского, и попросил разрешения запечатлеть Его, чтобы его изображение помогло исцелить больного владыку Эдессы.
Однако у живописца не получалось написать образ Спасителя. Тогда Христос умылся, вытер лицо холстиной, и на ней отчетливо проступили его черты. Этот кусок ткани отнесли князю и тот быстро излечился, а чудотворная материя стала реликвией.
Сначала холст с ликом Христа хранился в Эдессе, потом его перевезли в Константинополь. Перенесение Нерукотворного образа Христа Спасителя произошло именно 29 августа.
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