Яркий звездопад Персеиды 2021: когда и где будет виден, пик активности

Пик активности звездопада в 2021 году приходится на вторую декаду августа, но шансы загадать желание на падающую звезду у жителей Земли сохраняются практически до конца лета.
Sputnik Грузия рассказывает, где будет виден яркий звездопад Персеиды, когда пик активности и как загадать желание на падающую звезду.
Когда и где будет виден
Метеорный поток Персеиды проходит очень близко к Земле, оставляя красивый "звездный шлейф" за собой, превосходящий по яркости сияния многие другие звезды.
Пик активности самого яркого звездопада в 2021-м приходится с 12 на 13 августа, но отдельные метеоры на ночном небе видны начиная с середины июля.
Персеиды обещают быть самым ярким звездопадом 2021 года. Средняя частота за час будет достигать 110 метеоров, что, по мнению астрономов, довольно-таки выдающийся показатель.
Падающие звезды лучше всего будут видны после полуночи и до восхода. Полюбоваться самым ярким звездопадом смогут жители всего Северного полушария, в том числе Грузии и России.
Яркие метеоры будут видны даже невооруженным глазом, без специальных астрономических приборов. Для максимального наслаждения подарком космоса, нужно выбирать места на возвышенности, не огороженные высотными конструкциями и деревьями.
Лучше всего падающие звезды видны вдали от городов с их ярким освещением. Специалисты, желающим наблюдать звездопад Персеиды и загадать желание, рекомендуют выйти из дома, для большего комфорта расположиться на стуле с откидной спинкой или в шезлонге и обозревать весь небосвод.
Кстати, во время звездопада можно погадать и на будущее. Долгий след после падения звезды будет положительным ответом на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательным.
Персеиды
Один из самых древних метеорных потоков – звездопад Персеиды, упоминается впервые в древнекитайских летописях в 36 году нашей эры. Персеиды входят в тройку самых крупных звездопадов.
Орбитальный период кометы составляет около 133 лет. В настоящее время она движется к внешним границам Солнечной системы.
Комета Свифта-Туттля в последний раз проходила мимо Солнца в декабре 1992 года. Персеиды, в связи с этим, в течение нескольких лет, близких к 1992-му, были очень активными. Любители астрономии в 1993-м в августе могли наблюдать от 200 до 500 метеоров в час из Центральной Европы.
Это комета вернется снова к небесному светилу лишь в 2126 году.
Название звездопада произошло от созвездия Персея, откуда и берет свое начало. Ежегодно активность Персеид меняется. Интенсивность всплесков, как предсказывает теория, слабеет по мере увеличения расстояния между Землей и кометой.
Метеорный поток Персеиды в обычные годы относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи. Повышение активности Персеид сопровождается периодическим сближением кометных следов с Землей.
Такие всплески активности случались в 2004, 2009 и 2016 годах. Следующее повышение активности метеорного потока ожидается в 2028-м.
Материал подготовлен на основе открытых источников