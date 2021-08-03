Яркий звездопад Персеиды 2021: когда и где будет виден, пик активности

В августе жители нашей планеты смогут наблюдать самый яркий звездопад 2021 года, когда метеорный поток Персеиды прольется на Землю

Пик активности звездопада в 2021 году приходится на вторую декаду августа, но шансы загадать желание на падающую звезду у жителей Земли сохраняются практически до конца лета.

Sputnik Грузия рассказывает, где будет виден яркий звездопад Персеиды, когда пик активности и как загадать желание на падающую звезду.

Когда и где будет виден

Метеорный поток Персеиды проходит очень близко к Земле, оставляя красивый "звездный шлейф" за собой, превосходящий по яркости сияния многие другие звезды.

Пик активности самого яркого звездопада в 2021-м приходится с 12 на 13 августа, но отдельные метеоры на ночном небе видны начиная с середины июля.

Персеиды обещают быть самым ярким звездопадом 2021 года. Средняя частота за час будет достигать 110 метеоров, что, по мнению астрономов, довольно-таки выдающийся показатель.

Падающие звезды лучше всего будут видны после полуночи и до восхода. Полюбоваться самым ярким звездопадом смогут жители всего Северного полушария, в том числе Грузии и России.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Метеорный поток Персеиды. Млечный путь

Яркие метеоры будут видны даже невооруженным глазом, без специальных астрономических приборов. Для максимального наслаждения подарком космоса, нужно выбирать места на возвышенности, не огороженные высотными конструкциями и деревьями.

Лучше всего падающие звезды видны вдали от городов с их ярким освещением. Специалисты, желающим наблюдать звездопад Персеиды и загадать желание, рекомендуют выйти из дома, для большего комфорта расположиться на стуле с откидной спинкой или в шезлонге и обозревать весь небосвод.

Кстати, во время звездопада можно погадать и на будущее. Долгий след после падения звезды будет положительным ответом на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательным.

Персеиды

Один из самых древних метеорных потоков – звездопад Персеиды, упоминается впервые в древнекитайских летописях в 36 году нашей эры. Персеиды входят в тройку самых крупных звездопадов.

Орбитальный период кометы составляет около 133 лет. В настоящее время она движется к внешним границам Солнечной системы.

Комета Свифта-Туттля в последний раз проходила мимо Солнца в декабре 1992 года. Персеиды, в связи с этим, в течение нескольких лет, близких к 1992-му, были очень активными. Любители астрономии в 1993-м в августе могли наблюдать от 200 до 500 метеоров в час из Центральной Европы.

Это комета вернется снова к небесному светилу лишь в 2126 году.

© photo: Sputnik / Valery Melnikov Метеорный поток Персеиды. Звездное небо

Название звездопада произошло от созвездия Персея, откуда и берет свое начало. Ежегодно активность Персеид меняется. Интенсивность всплесков, как предсказывает теория, слабеет по мере увеличения расстояния между Землей и кометой.

Метеорный поток Персеиды в обычные годы относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи. Повышение активности Персеид сопровождается периодическим сближением кометных следов с Землей.

Такие всплески активности случались в 2004, 2009 и 2016 годах. Следующее повышение активности метеорного потока ожидается в 2028-м.

Материал подготовлен на основе открытых источников