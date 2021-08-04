Какой сегодня церковный праздник: 4 августа 2021

По православному церковному календарю, 4 августа отмечают день памяти Святых Марии и Фоки

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Мария Магдалина

По церковному календарю, 4 августа поминают равноапостольную Марию Магдалину, одну из жен-мироносиц, которая первой из людей удостоилась увидеть Воскресшего Иисуса Христа.

Родилась будущая Святая в местечке Магдалы в Галилее. Ей были присущи пылкость нрава и самоотверженность, качества которыми отличались жители Галилеи. Мария в Евангелии упоминается как женщина, из которой Христос изгнал семь демонов.

Став ученицей Спасителя, она за Ним следовала до Иудеи и присутствовала при Его крестных страданиях.

На утро Пасхи Мария Магдалина, пришедшая вместе с другими женами-мироносицами к телу Иисуса, нашла гробницу пустой. Увидев первой воскресшего Учителя, она получила от Него повеление возвестить ученикам о воскресении. И как первая благовестница воскресения Христова она признана Церковью равноапостольной.

В этом благовестии начало ее апостольского служения. После воскрешения Спасителя, Мария, по преданию, пошла к императору Тиберию и сообщив о божественном чуде, подала ему яичко, как символ возрождения со словами: "Христос Воскресе!" Неверующий правитель воскликнул, что это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным. После его слов яйцо покраснело.

© photo: Sputnik / Alexey Bushin Картина Александра Иванова "Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения"

Затем Мария помогала апостолу Иоанну Богослову в его проповеди в Эфесе, где мирно скончалась.

Священномученик Фока

По церковному календарю, 4 августа отмечают день перенесения мощей священномученика Фоки в Константинополь из Синопа.

Родился будущий священномученик в городе Синопе. С юности он вел добродетельную жизнь, затем был поставлен епископом Синопским. В период своего епископства, святитель обратил к истинной вере многих язычников.

Во время преследования христиан при императоре Траяне (98-117) святителя принуждали отречься. После жестоких пыток Святого заперли в горячей бане, где он мученически скончался. Произошло это в 117 году.

Мощи святителя перенесены в Константинополь в 404-м.

Священномученика особо почитают как защитника от пожаров, а также как подающего помощь утопающим.

Именины

По церковному календарю, 4 августа именины отмечают Мария, Алексей, Корнилий, Корней, Михаил и Фока.

Материал подготовлен на основе открытых источников