Какой сегодня церковный праздник: 4 августа 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.
Мария Магдалина
По церковному календарю, 4 августа поминают равноапостольную Марию Магдалину, одну из жен-мироносиц, которая первой из людей удостоилась увидеть Воскресшего Иисуса Христа.
Родилась будущая Святая в местечке Магдалы в Галилее. Ей были присущи пылкость нрава и самоотверженность, качества которыми отличались жители Галилеи. Мария в Евангелии упоминается как женщина, из которой Христос изгнал семь демонов.
Став ученицей Спасителя, она за Ним следовала до Иудеи и присутствовала при Его крестных страданиях.
На утро Пасхи Мария Магдалина, пришедшая вместе с другими женами-мироносицами к телу Иисуса, нашла гробницу пустой. Увидев первой воскресшего Учителя, она получила от Него повеление возвестить ученикам о воскресении. И как первая благовестница воскресения Христова она признана Церковью равноапостольной.
В этом благовестии начало ее апостольского служения. После воскрешения Спасителя, Мария, по преданию, пошла к императору Тиберию и сообщив о божественном чуде, подала ему яичко, как символ возрождения со словами: "Христос Воскресе!" Неверующий правитель воскликнул, что это так же невероятно, как если бы яйцо стало красным. После его слов яйцо покраснело.
Затем Мария помогала апостолу Иоанну Богослову в его проповеди в Эфесе, где мирно скончалась.
Священномученик Фока
По церковному календарю, 4 августа отмечают день перенесения мощей священномученика Фоки в Константинополь из Синопа.
Родился будущий священномученик в городе Синопе. С юности он вел добродетельную жизнь, затем был поставлен епископом Синопским. В период своего епископства, святитель обратил к истинной вере многих язычников.
Во время преследования христиан при императоре Траяне (98-117) святителя принуждали отречься. После жестоких пыток Святого заперли в горячей бане, где он мученически скончался. Произошло это в 117 году.
Мощи святителя перенесены в Константинополь в 404-м.
Священномученика особо почитают как защитника от пожаров, а также как подающего помощь утопающим.
Именины
По церковному календарю, 4 августа именины отмечают Мария, Алексей, Корнилий, Корней, Михаил и Фока.
Материал подготовлен на основе открытых источников