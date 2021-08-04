Звездопад Персеиды в августе 2021: приметы и значение в астрологии

Звездопад Персеиды жители Земли могут наблюдать каждый год в августе – пик яркого метеорного потока приходится на 12-13 числа

Астрологи придают звездопаду большое значение, поскольку уверены, что этот период существенно влияет на людей, хотя никакого научного подтверждения приметы, связанные с этим небесным явлением, не имеют.

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Sputnik Грузия поинтересовался, какое значение звездопад имеет в астрологии и какие приметы связаны с звездным дождем.

Значение в астрологии и приметы

Эксперты считают, что созидательные Персеиды имеют большое значение в астрологии, ибо любые дела, начатые во время августовского звездопада, успешно завершатся.

Пик активности метеорного потока Персеиды приходится на 12-13 августа. Средняя частота за час будет достигать 110 метеоров, но в целом звездопад продолжается с 17 июля по 24 августа. Так что у желающих воплотить в жизнь важные планы, времени предостаточно.

Последователи астрологии поясняют, что во время звездопада, благодаря особенной энергетике, есть дела, которыми полезно заняться, а некоторые – лучше отложить.

© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv Метеорный поток Персеиды - звездное небо

В период активности Персеид благоприятно бракосочетаться, знакомиться с родителями второй половинки, признаваться в любви – удачным будет любой переход на следующий уровень.

Кроме того, звездопад Персеиды поможет привлечь денежные потоки, которые важно удержать. Однако брать в долг, вкладывать инвестиции или покупать крупные вещи астрологи не советуют, так как оценить реально финансовые возможности в этот период будет сложно.

В дни звездопада Персеиды, как и во время любого другого события в астрологии, следует быть особенно бдительными, поскольку все чувства обостряются, а энергии нестабильны. Исходя из этого, звездопад в августе может стать для кого-то счастливым и судьбоносным, а для кого-то – неудачным.

Поэтому эксперты астрологии советуют в период звездопада Персеиды контролировать свою импульсивность, сохраняя спокойствие и трезвость ума.

© photo: Sputnik / Valery Melnikov Метеорный поток Персеиды. Звездное небо

Во время звездопада принято загадывать желание, которое по приметам обязательно сбудется. В частности, пока звезда падает и горит, надо быстро загадать желание. Астрологи предупреждают, что в этот момент важно успеть мысленно проговорить одно слово: "здоровье", "свадьба" или "деньги", то есть то, что кому необходимо.

Погадать на будущее можно и следующим образом. Долгий след после падения звезды – будет положительный ответ на мысленно заданный вопрос, а быстрое угасание – отрицательный.

Материал подготовлен на основе открытых источников