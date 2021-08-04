Какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2021? Исламский календарь

Мусульманский Новый год или Рас-ас-Сана (День хиджры) наступает в первый день священного месяца Мухаррам - в 2021-м он выпадает на 10 августа

Хиджра, что в переводе с арабского означает переселение, - согласно исламскому календарю, составленному в соответствии с Кораном, наступает Новый 1443 год.

В исламе отсчет летоисчисления начинается с переселения пророка Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Ясриб (ныне Медина) – произошло это великое событие в 622 году, по григорианскому календарю.

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky Города мира. Шарм-эль-Шейх

В основе исламского календаря лежит лунный годичный цикл – он короче солнечного на 11-12 дней, посему каждый год даты мусульманских праздников сдвигаются относительно григорианского календаря.

Поэтому Новый год по исламскому календарю может наступить в разное время года – и летом, и осенью, и зимой, так как месяцы Хиджры никак не привязаны к временам года и к сезонным работам.

Мусульманский Новый год

Отмечать наступление мусульманского Нового года как-то по-особому у правоверных не принято. В мечетях в Новый год читают проповедь, которая посвящена Хиджре пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Канун Мусульманского Нового года правоверным рекомендуется провести в молитвах и просить Всевышнего о благодати на следующий год. Считается, что тому, кто постился накануне, дается большая награда от Аллаха.

Верующие первый день Мусульманского Нового года проводят в молитве. Они уверены, что если будут усердно молиться в этот период о прощении грехов и совершать добрые дела, то на них снизойдет Божье благословение и весь остальной год будет благополучным.

© AP Photo / Muhammad Sajjad Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники

Мухаррам — месяц покаяния и богослужения, но первые десять дней Нового года в мусульманском мире почитают благословенными для всех хороших начинаний – в эти дни начинают строить дома, играют свадьбы и в целом планируют будущее.

Верующим на протяжении всего месяца рекомендовано соблюдать пост в четверг, пятницу и воскресенье.

Пост в Мухаррам, так же как и пост в священный Рамадан, заключается в отказе от пищи в светлое время суток, в духовном очищении, в посвящении себя молитвам, покаянию и богослужению.

Поэтому мусульмане стараются не упустить возможность получить прощение грехов от Всевышнего и многократное воздаяние за добрые деяния.

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