Какой сегодня церковный праздник: 5 августа 2021

По православному церковному календарю 5 августа отмечают день памяти cвятых Аполлинария, Трофима, Феофила и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

По церковному календарю 5 августа чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками).

Епископ Равеннийский

По церковному календарю 5 августа поминают священномученика Аполлинария, епископа Равеннийского.

Жил будущий святитель в I веке. Из родной Антиохии Аполлинарий пришел в Рим вместе с апостолом Петром, где ученик Спасителя посвятил его в епископы города Равенны и благословил идти на проповедь.

В Равенну святитель вошел как простой странник и нашел приют у местного жителя – воина Иринея. Вся семья воина уверовала в Спасителя, когда святой молитвой исцелил слепого сына Иринея.

Епископ проповедовал в Равенне 12 лет. Благодаря проповеди Аполлинария местная христианская община из года в год увеличивалась. Язычники всячески боролись с деятельным святителем – заключали под стражу, пытали и изгоняли из города. Когда его отправляли в ссылку, он проповедовал среди отдаленных племен.

Как-то святой исцелил сына правителя Равенны. С тех пор тот сам укрывал святителя от преследователей. Но ярость язычников епископа все-таки настигла. Аполлинария жестоко избили. Долго проболев, он скончался от ран.

Перед смертью священномученик предсказал, что придет время, когда христиане смогут открыто и свободно исповедовать свою веру.

Трофим, Феофил и другие

По церковному календарю 5 августа поминают мучеников Трофима, Феофила и 13 других, пострадавших за веру во время правления Диоклетиана (284-305).

Во время гонения христиан 15 мучеников, в том числе Трофим и Феофил, представшие перед судом, отказались принести жертву идолам и мужественно исповедали себя христианами.

После жестоких пыток, мучеников с перебитыми голенями бросили в огонь. Святые, укрепляемые Спасителем, из огня вышли совершенно невредимыми, прославляя Господа. Язычники, отчаявшись сломить волю исповедников, отрубили им головы.

Всех скорбящих Радость

По церковному календарю 5 августа чествуют икону Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" (с грошиками).

© photo: Sputnik / Anton Belitsky Богослужение в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Прославилась икона Божьей Матери "Всех скорбящих Радость" в Петербурге в 1888 году. Когда молния во время страшной грозы ударила в часовню, находившийся в ней святой образ Пресвятой Богородицы не пострадал. К ней прилепились лишь лежавшие перед иконой мелкие медные монетки – грошики. Через год на месте часовни построили церковь.

Именины

По церковному календарю 5 августа именины отмечают Анна, Аполлон, Андрей, Виталий, Трофим и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников