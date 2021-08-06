Какой сегодня церковный праздник: 6 августа 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.
Христина Тирская
По церковному календарю 6 августа поминают Христину Тирскую, пострадавшую за веру.
Родилась будущая святая в знатной языческой семье. Отец девы был правителем города Тира (ныне город Сур, Ливан). Он хотел, чтобы Христина стала языческой жрицей, поэтому держал ее в домашнем храме взаперти.
В уединении Христина пришла к мысли о Едином Боге. После долгих молитв ей явился ангел и наставил в христианском учении. Отец пришел в бешенство, когда девушка рассказала о своей вере. После бесплодных уговоров отречься, он отправил деву на пытки.
Отец Христины внезапно скончался, а ее посадили в темницу, где дева проповедовала христианство, пока новый правитель не приказал отрубить мученице голову. Произошло это примерно в 300 году.
Князья-страстотерпцы
По церковному календарю 6 августа поминают благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в крещении – Романа и Давида), живших в XI веке.
Младшие сыновья равноапостольного князя Владимира получили хорошее христианское образование. Глебу в княжеский удел дали Муром, а Борису – Ростов.
Бориса князь Владимир особо любил среди своих детей. Он позвал его Киев в 1015 году и доверил свою дружину. Это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола.
Когда Борис отправился в поход против угрожавших Киеву печенегов, Владимир внезапно скончался. Старший сын – Святополк, оставался в это время в Киеве, опасаясь, что его претензиям на княжеский престол младший брат может помешать. Борис, не желающий междоусобицы, распустил войско.
Коварный Святополк, не поверив искренности брата, подослал к нему убийц. Его убили во время утренней молитвы. Такая же судьба, по приказу Святополка, ожидала и Глеба. Юный муромский князь, как и Борис, не стал бежать от слуг братоубийцы и предпочел умереть, не поднимая руки на брата.
Другой сын князя Владимира – Ярослав, через несколько лет разбил дружину братоубийцы, который бежал с позором в Польшу. А Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквями.
Именины
По церковному календарю 6 августа именины отмечают Кристина, Христина, Анатолий, Афанасий, Глеб, Борис, Давид, Иларион, Иван, Николай, Поликарп и Роман.
Материал подготовлен на основе открытых источников