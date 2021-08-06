Какой сегодня церковный праздник: 6 августа 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Христина Тирская

По церковному календарю 6 августа поминают Христину Тирскую, пострадавшую за веру.

Родилась будущая святая в знатной языческой семье. Отец девы был правителем города Тира (ныне город Сур, Ливан). Он хотел, чтобы Христина стала языческой жрицей, поэтому держал ее в домашнем храме взаперти.

© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov Монахини после божественной литургии

В уединении Христина пришла к мысли о Едином Боге. После долгих молитв ей явился ангел и наставил в христианском учении. Отец пришел в бешенство, когда девушка рассказала о своей вере. После бесплодных уговоров отречься, он отправил деву на пытки.

Отец Христины внезапно скончался, а ее посадили в темницу, где дева проповедовала христианство, пока новый правитель не приказал отрубить мученице голову. Произошло это примерно в 300 году.

Князья-страстотерпцы

По церковному календарю 6 августа поминают благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в крещении – Романа и Давида), живших в XI веке.

Младшие сыновья равноапостольного князя Владимира получили хорошее христианское образование. Глебу в княжеский удел дали Муром, а Борису – Ростов.

Бориса князь Владимир особо любил среди своих детей. Он позвал его Киев в 1015 году и доверил свою дружину. Это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола.

Когда Борис отправился в поход против угрожавших Киеву печенегов, Владимир внезапно скончался. Старший сын – Святополк, оставался в это время в Киеве, опасаясь, что его претензиям на княжеский престол младший брат может помешать. Борис, не желающий междоусобицы, распустил войско.

Коварный Святополк, не поверив искренности брата, подослал к нему убийц. Его убили во время утренней молитвы. Такая же судьба, по приказу Святополка, ожидала и Глеба. Юный муромский князь, как и Борис, не стал бежать от слуг братоубийцы и предпочел умереть, не поднимая руки на брата.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Верующие с горящими свечами

Другой сын князя Владимира – Ярослав, через несколько лет разбил дружину братоубийцы, который бежал с позором в Польшу. А Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквями.

Именины

По церковному календарю 6 августа именины отмечают Кристина, Христина, Анатолий, Афанасий, Глеб, Борис, Давид, Иларион, Иван, Николай, Поликарп и Роман.

Материал подготовлен на основе открытых источников