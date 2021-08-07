День строителя 2021: поздравления и история праздника

День строителя празднуют в России во второе воскресенье августа – в 2021 году праздник выпадает на 8 число

День строителя в России – праздник всех, кто так или иначе связан со строительством.

Строители в свой профессиональный праздник принимают поздравления от представителей власти, коллег, семьи, друзей и близких.

День строителя, кроме России, празднуют и другие постсоветские страны, в том числе Беларусь, Украина, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Sputnik Грузия поинтересовался, когда был учрежден День строителя, историей праздника, а также традицией поздравлений.

История праздника

Праздник День строителя учредили в сентябре 1955 года – соответствующий указ издал Президиум Верховного Совета СССР.

Идея создать такой праздник появилась у Никиты Хрущева, занимавшего тогда пост первого секретаря ЦК КПСС, во время посещения строительства Жигулевской ГЭС. Масштабы и темпы строительства настолько впечатлили лидера огромной страны, что он решил почтить труд людей, возводивших такие грандиозные строения.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Строительство новых жилых домов на первой линии в Батуми

СССР в те годы охватил настоящий строительный бум. Власти строили сотни предприятий, вели работы на БАМе, осваивали целину, а также начали строить по всей необъятной стране "хрущевки", которые стали символом целой эпохи.

День строителя впервые отметили в 1956 году. К новому празднику приурочили открытие стадиона "Лужники", которое положило начало хорошей традиции – отмечать День строителя не только народными гуляньями, но и введением в строй каких-то важных объектов.

Поздравления

В праздник строителей чествуют все и пытаются сказать много теплых и добрых слов. В Интернете полно поздравлений, посвященных работникам этой сферы. Например:

Спасибо всем, кто строит города,

Мосты, дороги, улицы возводит.

Строители, сегодня вам хвала,

Без вас мы обладали бы не многим.

Пусть будет вам не в тягость этот труд,

И будет он оценен по заслугам.

Чтоб жили вы в достатке день за днем

И радовались жизни и друг другу!

Пусть стены будут крепкими домов

И ваша жизнь стабильна, как фундамент.

И сложится заветная мечта

В красивый, яркий жизненный орнамент!

Или так:

Всем строителям желаем

Строить быстро и легко,

Чтобы ваши все проблемы

Уходили далеко,

Жизни яркой на работе,

Дома ласки и тепла,

Поздравляем вас сегодня:

Будьте счастливы всегда!

Или так:

Всем строителям сегодня —

Поздравления, почет.

Пусть в работе вдохновение

И фантазии полет

Помогают строить здания,

Возводить их на века.

Пусть вам в помощь будут знания

И надежная рука.

Пусть объекты вырастают

Ровно в сроки, как грибы,

И чтоб вы семейным счастьем

Не были обделены.

Sputnik Грузия присоединяется к поздравлениям и от души желает Вам успехов в Вашей трудной, а порой и опасной работе. С Днем строителя!

Материал подготовлен на основе открытых источников