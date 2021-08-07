День строителя 2021: поздравления и история праздника

День строителя в России – праздник всех, кто так или иначе связан со строительством.
Строители в свой профессиональный праздник принимают поздравления от представителей власти, коллег, семьи, друзей и близких.
День строителя, кроме России, празднуют и другие постсоветские страны, в том числе Беларусь, Украина, Армения, Казахстан и Кыргызстан.
Sputnik Грузия поинтересовался, когда был учрежден День строителя, историей праздника, а также традицией поздравлений.
История праздника
Праздник День строителя учредили в сентябре 1955 года – соответствующий указ издал Президиум Верховного Совета СССР.
Идея создать такой праздник появилась у Никиты Хрущева, занимавшего тогда пост первого секретаря ЦК КПСС, во время посещения строительства Жигулевской ГЭС. Масштабы и темпы строительства настолько впечатлили лидера огромной страны, что он решил почтить труд людей, возводивших такие грандиозные строения.
СССР в те годы охватил настоящий строительный бум. Власти строили сотни предприятий, вели работы на БАМе, осваивали целину, а также начали строить по всей необъятной стране "хрущевки", которые стали символом целой эпохи.
День строителя впервые отметили в 1956 году. К новому празднику приурочили открытие стадиона "Лужники", которое положило начало хорошей традиции – отмечать День строителя не только народными гуляньями, но и введением в строй каких-то важных объектов.
Поздравления
В праздник строителей чествуют все и пытаются сказать много теплых и добрых слов. В Интернете полно поздравлений, посвященных работникам этой сферы. Например:
Спасибо всем, кто строит города,
Мосты, дороги, улицы возводит.
Строители, сегодня вам хвала,
Без вас мы обладали бы не многим.
Пусть будет вам не в тягость этот труд,
И будет он оценен по заслугам.
Чтоб жили вы в достатке день за днем
И радовались жизни и друг другу!
Пусть стены будут крепкими домов
И ваша жизнь стабильна, как фундамент.
И сложится заветная мечта
В красивый, яркий жизненный орнамент!
Или так:
Всем строителям желаем
Строить быстро и легко,
Чтобы ваши все проблемы
Уходили далеко,
Жизни яркой на работе,
Дома ласки и тепла,
Поздравляем вас сегодня:
Будьте счастливы всегда!
Или так:
Всем строителям сегодня —
Поздравления, почет.
Пусть в работе вдохновение
И фантазии полет
Помогают строить здания,
Возводить их на века.
Пусть вам в помощь будут знания
И надежная рука.
Пусть объекты вырастают
Ровно в сроки, как грибы,
И чтоб вы семейным счастьем
Не были обделены.
Sputnik Грузия присоединяется к поздравлениям и от души желает Вам успехов в Вашей трудной, а порой и опасной работе. С Днем строителя!
Материал подготовлен на основе открытых источников