Какой сегодня церковный праздник: 8 августа 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Преподобномученица Параскева

По церковному календарю, 8 августа поминают преподобномученицу Параскеву, пострадавшую за веру во время правления Антонина Пия (138-161).

Единственная дочь родителей-христиан, она с молодых лет посвятила себя Господу. В родительском доме она уделяла много времени молитве и изучению Священного Писания.

Параскева после смерти родителей раздала все свое имущество нищим, приняла иночество и начала проповедовать о Спасителе, подражая Святым апостолам, обращая в христианство многих.

Когда императору донесли о ее деятельности, Параскева, представ перед судом, смело исповедала себя христианкой. Твердость Святой не поколебали ни обещания почестей и материальных благ, ни угрозы пытками и смертью.

Ее жестоко пытали – бросили в котел с кипящей смолой, однако силой Божьей она не пострадала. Когда император заглянул в котел, преподобномученица бросила несколько капель раскаленной смолы ему в лицо, и он ослеп. Антонин стал просить Святую об исцелении, и мученица исцелила его. После этого император отпустил ее на свободу.

Параскева, проповедуя евангелие, переходила с одного места на другое и пришла в город, где правителем был Асклипий. Святую судили как христианку и приговорили к смерти. Преподобномученицу отвели к пещере, где жил огромный змей, чтобы он ее сожрал, но Параскева сотворила над ним крестное знамение, и змей сдох. Став свидетелями такого чуда, правитель и жители города уверовали и деву отпустили.

Преподобномученицу приговорили к смерти в городе, где правителем был некто Тарасий. После жестоких пыток ей отрубили голову.

Ермолай, Ермипп и Ермократ

По церковному календарю, 8 августа поминают священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа - иереев Никомидийских.

Оставшись в живых после того, как император Максимиан (284-305) повелел в 303 году сжечь в Никомидийской церкви 20 тысяч христиан, они скрывались в отдаленных местах и не переставали учить христианской вере язычников.

Мимо дома, в котором скрывался священномученик Ермолай, часто проходил юноша-язычник Пантолеон (великомученик Пантелеймон).

Однажды Ермолай, выйдя навстречу юноше, попросил зайти его в дом и разъяснил гостю ложность и суетность поклонения языческим богам. С этого дня Пантолеон стал заходить к наставнику ежедневно и принял от него Крещение.

Святых Ермолая, Ермиппа и Ермократа схватили, когда проходил суд над великомучеником Пантелеймоном. Всем троим предложили отречься и принести жертву идолам. Но они решительно отказались, заявив, что готовы умереть за Христа.

Когда язычники угрожали Святым смертью, если они не принесут жертву языческим божествам, внезапно началось сильное землетрясение и идолы в капище, упав, разбились. Когда об этом доложили императору, разгневанный Максимиан приказал пытать мучеников, а затем обезглавить. Произошло это 305 году.

Моисей Печерский

По церковному календарю, 8 августа поминают преподобного Моисея Угрина, Печерского.

Венгр по происхождению, он вместе с братом Георгием поступил на службу к благоверному князю Борису. После убийства Бориса в 1015-м, вместе с которым погиб и Георгий, Моисей бежал в Киев. Он скрывался у Предславы, сестры князя Ярослава. В 1018 году, когда польский король Болеслав захватил Киев, Моисей вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника.

Богатая вдова выкупила пленника, загоревшись к нему страстным желанием, и тщетно пытаясь совратить юношу. Афонский иеромонах, проезжавший через те места, постриг Моисея в иночество. А богатая полька, не добившись ничего, приказала оскопить преподобного.

После мятежа в Польше, во время которого была убита и вдова, преподобный Моисей пришел в Киево-Печерский монастырь, где подвизался в течение 10 лет. Он скончался примерно в 1043 году.

Именины

По церковному календарю, 8 августа именины отмечают Прасковья, Моисей и Федор.

Материал подготовлен на основе открытых источников