День памяти целителя Пантелеймона 2021: молитвы Святому

Православная церковь 9 августа отмечает день памяти одного из самых почитаемых Святых - великомученика и целителя Пантелеймона

Святой Пантелеймон, признанный великим целителем еще при жизни, посвятил свою жизнь больным, убогим и нищим – он безвозмездно лечил всех, кто обращался к нему, исцеляя их именем Иисуса.

Чудотворная икона целителя покровительствует врачам и больным - по сей день Святому возносят молитвы и просят исцеления от разных заболеваний.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете житие целителя Пантелеймона и какие молитвы возносят Святому для исцеления.

Житие целителя

Родился будущий Святой в семье знатного язычника Евсторгия в городе Никомидии (на территории современной Турции). Мальчику дали имя Пантолеон, что в переводе с греческого означает "во всем лев".

Любовь к добрым делам мальчик получил от матери христианки — Еввулы, которая воспитывала сына в своей вере. Отец после смерти матери отдал Пантолеона в языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина.

Красивый и воспитанный Пантолеон стал придворным врачом императора Максимиана (284-305) в разгар гонений на христиан. Юноша мог стать влиятельнейшей фигурой при дворе Максимиана, но Господь уготовил ему другой путь.

Однажды Пантолеон увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом с ним. Юноша начал молиться Иисусу о воскрешении ребенка и уничтожении ядовитой твари, твердо решив, что в случае исполнения его молитвы он станет последователем Христа и примет крещение. Ребенок ожил, а ехидна на глазах у Пантолеона разлетелась на куски.

Приняв крещение с именем Пантелеймон, что значит "всемилостивый", он стал безвозмездно лечить всех больных, которые к нему обращались, исцеляя их именем Иисуса.

Пантелеймон был хорошим врачом и до принятия христианства, но после своего крещения уже с Божьей помощью буквально творил чудеса.

Целитель лечил от ран узников, особенно христиан, которыми все тюрьмы были переполнены. Людская молва о нем быстро разошлась по городу – больные стремились попасть к нему на прием, отказываясь от других докторов.

Врачи, завидуя Пантелеймону, донесли императору, что Святой лечит узников-христиан. Максимиан уважал целителя, но не мог допустить прославление Христа в своей языческой стране.

Призвав целителя ко двору, император потребовал опровергнуть донос. Но Святой Пантелеймон исповедал себя христианином и на глазах Максимиана исцелил тяжело больного именем Иисуса. Разгневанный император казнил исцеленного, восславившего Христа, а Святого предал жестоким пыткам. Увидев, что пытки не причинили целителю вреда, он велел отрубить ему голову.

Когда мученику отрубили голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой Святой был привязан, покрылась плодами в момент его смерти. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело Святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами. Это произошло в 305 году.

Мощи Святого Пантелеймона в последствии были перевезены в Константинополь. В настоящее время они упокоены на священной горе Афон в монастыре имени Святого.

В старину считали, что рожденный в день памяти Святого Пантелеймона обладает даром целительства и может управлять лекарственными травами.

И сегодня Святой Пантелеймон по молитвам верующих помогает исцелить различные болезни и укрепить здоровье.

Молитву Пантелеймону-целителю рекомендуется читать и при легких, и при тяжелых заболеваниях — он помогает даже в безвыходных ситуациях, надо только очень сильно верить в Бога и искренне молиться о помощи и о выздоровлении больного.

Молитвы

Молитва первая

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва вторая

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных(имена), пред святою твоею иконою молящихся. Испроси нам (имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих (имена), ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам(имена) святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

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