Какой сегодня церковный праздник: 10 августа 2021

По православному церковному календарю 10 августа отмечают день памяти Святых Прохора, Никанора, Тимона, Пармена, Иулиана, Евстафия и Акакия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Апостолы

По церковному календарю 10 августа отмечают день памяти апостолов от 70-и Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. Они входили в число первых диаконов Церкви.

В книге "Деяния Апостолов" рассказывается, что 12 апостолов избрали семь диаконов из числа 70-и учеников Спасителя. Диаконы стали их помощниками. Прохор, сопровождавший вначале Святого Петра, был потом спутником Иоанна Богослова.

Прохор отправился вместе с евангелистом в ссылку на остров Патмос, где записал Апокалипсис о конечных судьбах мира - откровение бывшее апостолу Иоанну. Он мученически погиб в Антиохии.

За проповедь Евангелия, Никанора казнили в Иерусалиме, Тимона - в Аравии, а Пармена - в Македонии.

Иулиан

По церковному календарю 10 августа поминают мученика Иулиана, пострадавшего за веру в итальянской провинции Кампании во время правления Антонина Пия (138-161).

По приказу правителя Флавиана христиан жестоко преследовали. В то время в Кампанию из Далмации прибыл юный исповедник Иулиан. Встретив воинов правителя, он бесстрашно признался, что христианин.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Верующие ставят свечки в церкви перед иконой Богородицы

Воины связали Иулиана и повели к правителю. Молодого человека жестоко пытали. А после долгих истязаний мученику отрубили голову.

Евстафий

По церковному календарю 10 августа поминают Святого Евстафия, пострадавшего за веру.

Евстафий был воином – исповедника схватили и привели к начальнику города Анкиры. На суде он мужественно признал себя христианином, за что был предан жестоким пыткам. Язычники, положив мученика в деревянный ящик, бросили в воду, но ангел Божий вынес ящик на берег.

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Правитель, видя чудо и чувствуя себя посрамленным, убил себя собственным мечом. А мученик, приняв причастие из рук ангела, скончался.

Акакий

По церковному календарю 10 августа поминают мученика Акакия, пострадавшего за Христову веру.

Отречься Святого пытались вынудить три правителя, подвергнув исповедника жестоким пыткам – мученика жестоко били, рвали его тело, бросали в котел, наполненный кипящей смолой и так далее, но сломить исповедника не смогли. Озлобленные правители, не добившись желаемого, отрубили Святому голову. Произошло это примерно в 321 году.

Именины

По церковному календарю 10 августа именины отмечают Антонина, Анастасия, Елена, Ирина, Мавра, Василий, Ефим, Моисей, Иван, Никанор, Николай, Прохор, Павел и Юлиан.

Материал подготовлен на основе открытых источников