Какой сегодня церковный праздник: 12 августа 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 12 августа поминают апостолов от 70-ти – Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

Сила – один из самых уважаемых членов Иерусалимской церкви, проповедовал вместе с первоверховным апостолом Павлом в Македонии и Сирии. Их схватили в городе Филиппы. Били палками и бросили в темницу. В полночь, когда апостолы молились, вдруг произошло землетрясение. С узников чудесным образом спали оковы, а двери темницы отворились.

В безопасное место учеников Христа вывел тюремщик, принявший затем крещение вместе с семьей. Сила скончался в городе Коринфе, где возглавлял много лет епископскую кафедру. Силуан в разные годы сопровождал апостолов Петра и Павла. Он принял мученическую кончину в городе Солунь (ныне Солоники), где был поставлен епископом.

Епископом Галатии (Малая Азия) выбрали Крискента. Он был казнен при императоре Траяне. Епенет был епископом в Карфагене, об этом упоминает апостол Павел в своем послании. Святой Андроник был святителем города Сирмии Паннонской (Сербия), где пострадал за имя Христово.

Иоанн Воин

По церковному календарю 12 августа поминают мученика Иоанна Воина, служившего в императорском войске Юлиана Отступника (361-363).

Вместе с другими воинами Иоанна посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь гонителем внешне, Святой оказывал большую помощь гонимым христианам - арестованных освобождал, а другим, предупредив о грозящей им опасности, помогал бежать.

Иоанн был милосердным не только к христианам, но и ко всем нуждающимся в помощи. Император узнал об этом, заключил Святого в темницу. Иоанн вышел на свободу в 363 году, когда Юлиана убили персы на войне. Посвятив свою жизнь служению ближним, он жил в святости и скончался в глубокой старости.

Святые мученики

По церковному календарю 12 августа поминают священномученика Полихрония, епископа Вавилонского, пресвитеров Пармения, Елима, Хрисотеля, диаконов Луку и Муко, мучеников Авдона и Сенниса, князей персидских и Святых Олимпия и Максима, пострадавших во время правления Декия (249-251).

Декий, захватив Персию, нашел там много христиан и начал их преследовать. Вавилонского епископа, его пресвитеров и диаконов схватили и доставили к императору. За отказ принести жертву христиан подвергли пыткам. Полихрония жестоко избили и он скончался на месте. Пресвитеров и диаконов Декий приказал вести в город Кордулу, куда направлялся сам из Вавилона.

После очередного отказа принести жертву идолам, им отрубили головы. Олимпия и Максима - исповедников-персов, удостоили той же участи. Персидских князей Авдона и Сенниса, хоронивших тела мучеников, вызвали в Рим, где после пыток зарубили мечами.

Именины

По церковному календарю 12 августа именины отмечают Агния, Ангелина, Анатолий, Аполлон, Герман, Валентин, Иван, Максим, Лука и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников