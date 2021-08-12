02:03 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Горящие свечи в церкви

Какой сегодня церковный праздник: 12 августа 2021

© Sputnik / STRINGER
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (739)
112320
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/17/252108904.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210812/246214514/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-12-avgusta-2019.html

По православному церковному календарю 12 августа отмечают день памяти святых Силы, Силуана, Крискента, Епенета, Андроника, Иоанна, Полихрония, Пармения, Елима, Хрисотеля, Луки, Муко, Авдона, Сенниса, Олимпия и Максима

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостолы от 70-ти

По церковному календарю 12 августа поминают апостолов от 70-ти – Силу, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника.

Сила – один из самых уважаемых членов Иерусалимской церкви, проповедовал вместе с первоверховным апостолом Павлом в Македонии и Сирии. Их схватили в городе Филиппы. Били палками и бросили в темницу. В полночь, когда апостолы молились, вдруг произошло землетрясение. С узников чудесным образом спали оковы, а двери темницы отворились.

Молельня в православном соборе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Какого числа Успенский пост, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2021

В безопасное место учеников Христа вывел тюремщик, принявший затем крещение вместе с семьей. Сила скончался в городе Коринфе, где возглавлял много лет епископскую кафедру. Силуан в разные годы сопровождал апостолов Петра и Павла. Он принял мученическую кончину в городе Солунь (ныне Солоники), где был поставлен епископом.

Епископом Галатии (Малая Азия) выбрали Крискента. Он был казнен при императоре Траяне. Епенет был епископом в Карфагене, об этом упоминает апостол Павел в своем послании. Святой Андроник был святителем города Сирмии Паннонской (Сербия), где пострадал за имя Христово.

Иоанн Воин

По церковному календарю 12 августа поминают мученика Иоанна Воина, служившего в императорском войске Юлиана Отступника (361-363).

Вместе с другими воинами Иоанна посылали преследовать и убивать христиан. Оставаясь гонителем внешне, Святой оказывал большую помощь гонимым христианам - арестованных освобождал, а другим, предупредив о грозящей им опасности, помогал бежать.

Иоанн был милосердным не только к христианам, но и ко всем нуждающимся в помощи. Император узнал об этом, заключил Святого в темницу. Иоанн вышел на свободу в 363 году, когда Юлиана убили персы на войне. Посвятив свою жизнь служению ближним, он жил в святости и скончался в глубокой старости.

Святые мученики

По церковному календарю 12 августа поминают священномученика Полихрония, епископа Вавилонского, пресвитеров Пармения, Елима, Хрисотеля, диаконов Луку и Муко, мучеников Авдона и Сенниса, князей персидских и Святых Олимпия и Максима, пострадавших во время правления Декия (249-251).

Православие и религия - четки и православный черный крест
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Петров пост 2021: что можно и нельзя есть по дням, календарь питания

Декий, захватив Персию, нашел там много христиан и начал их преследовать. Вавилонского епископа, его пресвитеров и диаконов схватили и доставили к императору. За отказ принести жертву христиан подвергли пыткам. Полихрония жестоко избили и он скончался на месте. Пресвитеров и диаконов Декий приказал вести в город Кордулу, куда направлялся сам из Вавилона.

После очередного отказа принести жертву идолам, им отрубили головы. Олимпия и Максима - исповедников-персов, удостоили той же участи. Персидских князей Авдона и Сенниса, хоронивших тела мучеников, вызвали в Рим, где после пыток зарубили мечами.

Именины

По церковному календарю 12 августа именины отмечают Агния, Ангелина, Анатолий, Аполлон, Герман, Валентин, Иван, Максим, Лука и Павел.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (739)
Теги:
религия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном
Как прошли совместные учения на границе с Афганистаном - видео
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться