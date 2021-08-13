Успенский пост 2021: что можно и нельзя есть, календарь поста

Успенский, в отличие от других постов, даты которых не постоянны, ежегодно начинается 14 августа и заканчивается 27 числа – первые упоминания о нем известны с 450 года.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, календарь питания Успенского поста, что можно и нельзя есть по дням.
Календарь поста – что можно и нельзя есть
По строгости церковным уставом Успенский пост приравнивается к Великому, который христиане соблюдают перед Пасхой.
В тоже время он считается легким, потому что календарь поста позволяет есть молодой картофель, овощи, фрукты и грибы – все то, что в изобилии в августе дарит природа.
Яблоки и виноград можно есть только после Преображения Господня, который православные празднуют 19 августа – в народе этот праздник называют Яблочный Спас.
Во время Успенского поста, как и остальных, нельзя есть мясо, мясную и молочную продукцию, яйца.
По календарю поста, в понедельник, среду и пятницу полагается сухоядение. Иными словами, по церковному уставу в эти дни можно есть хлеб, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи и мед.
По вторникам и четвергам можно есть горячую пищу без масла, а в субботу и воскресенье, календарем поста дозволяется горячая пища с маслом. В субботу и воскресенье также допускается немного вина.
В Успенский пост есть рыбу можно только в праздник Преображения Господня, а также Успения Богородицы, если он приходится на среду или пятницу. В 2021 году праздник Успения Пресвятой Богородицы выпадает на субботу, значит поста уже нет.
Важно помнить, что в пост нельзя "есть" своих ближних, другими словами нельзя ссориться, раздражаться и совершать любые другие поступки, разрушающие мир между людьми.
Тяжело больные, беременные женщины, кормящие матери, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, путешественники и дети до 7 лет могут не соблюдать пост.
Что нельзя делать в пост
Пост призван сделать телесную природу легкой и крепкой, способной подчиняться требованиям духа. Поэтому суть поста, прежде всего, в ограничении удовольствий, а не в отказе от животной пищи. А главное правило – не отягчать себя пьянством и чревоугодием.
Венчаться и праздновать свадьбу во время поста нельзя. Согласно поверью, молодые никогда не будут счастливыми, если поженятся в дни Успенского поста. Посему лучше отпраздновать такие важные мероприятия до начала Успенского поста или после.
Также нельзя принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях и распивать спиртные напитки.
Пост – это время для покаяния и молитвы, поэтому от всевозможных развлечений желательно воздержаться.
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