Что нельзя делать на Медовый Спас 2021: приметы, традиции и поверья

Медовый Спас - один из древнейших праздников, связанный с началом сбора меда на пасеках, ежегодно празднуют 14 августа

В августе, по многовековому земледельческому календарю, отмечают три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый – в них тесно переплелись народные и христианские традиции.

В церковном календаре все три торжества связаны с Господом и с его деяниями: "Спас" — сокращенная форма от слова Спаситель.

Sputnik Грузия рассказывает, что нельзя делать на Медовый Спас, а также о приметах, традициях и поверьях древнего торжества.

Медовый Спас

Первый Спас называется Медовым, поскольку соты в ульях к середине августа уже заполнены и пасечники приступают к сбору меда.

Мед, собранный в этот день, согласно поверью, обладал целебной силой, но ели его только после освящения в церкви - таким образом народ благодарил Господа за полученный урожай.

© photo: Sputnik / STRINGER Ртвели - сбор урожая винограда в регионе Кахети

По приметам, заряд бодрости от ложки меда можно получить только в Медовый Спас, если запить ее тремя глотками колодезной или родниковой воды. При этом, подобный ритуал можно проводить только в Медовый Спас, так как обычно мед в сочетании с ледяной водой вызывает повышение температуры и провоцирует лихорадку.

После освящения, по традиции, мед раздавали бедным, а затем угощали им всех желающих. В то же время священнослужители отмечают, что освящение меда в этот день - всего лишь благочестивая традиция, никак не связанная с праздником Всемилостивого Спаса, и не должна затмевать собой торжество, которое отмечает православная церковь.

Мокрый Спас

Православная церковь 14 августа празднует Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня – в этот день в церквях проводят малое водосвятие.

На Руси было принято совершать крестный ход на водоемы, чтобы осветить воду. Это традиция и дала второе название торжеству — Мокрый Спас или Спас на воде.

© Sputnik / STRINGER Глава Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. Святой праздник Крещение в храме Самеба

После крестного хода, по традиции, купались в воде и купали домашний скот, чтобы смыть грехи и быть здоровее. В праздник также освящали новые колодцы и чистили старые.

Поверье гласит, что в Медовый Спас даже роса становится целебной, а любое соприкосновение с водой дарит здоровье, физические и душевные силы, смывая грехи, накопившуюся усталость и отрицательную энергию.

Мокрый Спас — последняя возможность искупаться в реке или в озере, так как после этого дня вода зацветает и становится холодной.

Маккавей

По традиции, 14 августа начинали собирать урожай мака, поэтому первый Спас называют еще маковым, или Маккавеем.

В этот день было принято освящать целебные травы и мак в церкви. Также освящали букетики цветов, которые целый год защищали дом от нечисти, а людей – от болезней.

В кушаньях, подаваемых к праздничному столу, обязательно присутствовал мак.

Возможно, Маккавеем праздник был назван еще и потому, что в этот день православные также поминают семерых братьев-мучеников Макковеев, а также их мать Соломию, которые погибли за христианскую веру.

Что нельзя делать

Медовый Спас отмечают в первый день Успенского поста – это один из самых коротких, но строжайших христианских постов, который готовит верующих к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Поэтому в Медовый Спас нельзя венчаться и праздновать свадьбу. Также нельзя принимать участие во всевозможных шумных торжествах и увеселительных мероприятиях. Нельзя распивать спиртные напитки, курить, ругаться, завидовать и скандалить.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Монастырь Святой Троицы на горе Самеба в Аджарии

В праздник нужно соблюдать пост, поэтому нельзя есть мясные, молочные и рыбные продукты.

В этот день нельзя вспоминать врагов и желать зла другим людям. Поверье гласит, что такими действиями можно привлечь неприятности на свой дом.

Заниматься хозяйственными работами в Медовый Спас также нельзя, по приметам это может навлечь неприятности на дом.

Приметы и поверья

С праздником связано много традиций, примет и поверий — в народе верят, что на Медовый Спас женщинам прощаются все грехи. Нужно прийти на исповедь и с чистым сердцем молить Бога о прощении.

По приметам, дождливая погода 14 августа предсказывает урожайный год.

По древнему поверью, если в Медовый Спас напоить кур освященной водой, то они целый год будут нести только крупные яйца.

Сеять озимые начинают именно на Медовый Спас, и если освятить семена в церкви, тогда урожаю ничего не угрожает.

На Медовый Спас стаи птиц начинают улетать на юг – это примета предвещающая, что скоро наступит зима.

По приметам, выпечка получится вкусной, если мак собрать на Медовый Спас, а если девушка подсыплет 14 августа горстку мака любимому в карман, то она всегда для него будет милой и единственной.

Если верить поверью, то заветное желание обязательно сбудется, если загадать его на первую ложку освященного меда.

Есть примета, что человек не будет знать горя и голода, если бескорыстно наколет дров одинокой женщине на Медовый Спас.

© photo: Sputnik / Дмитрий Коробейников На выставке "Медовый Спас" на ВВЦ

Для здоровой, свежей и румяной кожи девушки умываются росой, собранной в Медовый Спас с лепестков роз.

По приметам, если ягоды малины крупные – рожь сеять лучше рано, а маленькие подсказывают, что с посевом следует повременить. Кстати, невзначай рассыпать в лесу корзинку с малиной – к счастью.

Если на собранных маковых головках мало зерен или они совсем пустые, значит среди друзей есть завистник или недоброжелатель.

По поверьям, освященный семь лет подряд мак, приобретет небывалую силу и защитит хозяев от всех бед.

Промочить ноги или упасть в лужу на Медовый Спас – хорошая примета, означающая скорую прибыль, а если в храм во время Богослужения залетит птица, она принесет счастье всем присутствующим.

Материал подготовлен на основе открытых источников