02:23 14 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Памятник патриарху Гермогену в Александровском саду в Москве

Какой сегодня церковный праздник: 14 августа 2021

© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev
Справки
Получить короткую ссылку
Темы:
Календарь религиозных праздников (739)
117230
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0d/252569465.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/spravka/20210814/246228235/Kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-14-avgusta-2021.html

По православному церковному календарю 14 августа празднуют Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня

По церковному календарю 14 августа отмечают день памяти cвятых Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Адима, Маркелла, Соломонии, Леонтия, Аттия, Александра, Киндея, Минсифея, Кириака, Минеона, Катуна, Евклея и других.

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминается в церковном календаре.

Животворящий Крест Господень

По церковному календарю 14 августа празднуют Происхождение (Изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня – в этот день в церквях проводят малое водосвятие.

Животворящий Крест Господень в приалтарной части Спасского собора
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
Животворящий Крест Господень в приалтарной части Спасского собора

Происхождение этого праздника в греческом часослове 1838 года объясняется так: "По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней. Накануне (31 июля, по старому стилю), износя его из царской сокровищницы, полагали на cвятой трапезе Великой церкви (в честь cвятой Софии). С настоящего дня и до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предисхождение (несение впереди) Честного Креста".

В русском названии праздника добавлено слово "изнесение", потому как "происхождение" – неточный перевод греческого слова, означающего крестный ход, торжественную церемонию.

Маккавеи

По церковному календарю 14 августа поминают семь братьев-мучеников Маккавеев – Авима, Антонина, Гурий, Елеазара, Евсевона, Адима и Маркелла, а также их мать Соломонию и учителя Елеазара, пострадавших от сирийского царя Антиоха Епифана в 166 году до Рождества Христова.

Кафедральный собор Святой Троицы Самеба во время карантина
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Православный календарь 2021: праздники, посты, родительские субботы

Антиох Епифан предрасположенный к эллинскому культу, ввел языческие обычаи в Иерусалиме и всей Иудее. Он принуждал иудеев поклоняться статуе Зевса – языческого бога, которую поставил в храме Господнем.

Многие евреи в это время отошли от Истинного Бога, но были и такие, которые верили в пришествие Спасителя и скорбели о падении народа Божьего.

Девяностолетнего законоучителя Елеазара судили и пытали за приверженность к Моисееву закону. Он скончался в Иерусалиме. Братья Маккавеи и их мать Соломония проявили на суде такое же мужество и отказались принести жертву языческим богам.

Подвиг святых братьев воодушевил Иуду Маккавея. Он поднял восстание против Антиоха Епифана и с Божьей помощью одержал победу и очистил от идолов Иерусалимский храм.

Святые мученики

По церковному календарю 14 августа поминают мучеников Леонтия, Аттия, Киндея, Александра, Минсифея, Кириака, Катуна, Минеона и Евклея, пострадавших в царствование императора Диоклитиана (284-305).

Молельня в православном соборе
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Какого числа Успенский пост, Медовый, Яблочный и Ореховый Спас 2021

Жили будущие святые в памфилийском городе Пергии. Их всех крестили еще в младенчестве. Во время жестокого гонения христиан они разрушили капище языческой богини Артемиды. За это их жестоко пытали и бросили в цирке на растерзание зверям.

Звери, укрощенные молитвами мучеников, их не коснулись, а потрясенные зрители кричали: "Велик христианский Бог!" Вдруг разразилась страшная гроза и на землю стали падать град и огонь одновременно.

С неба в это время послышался голос, призывающий мучеников в Царство Небесное. Святые, услышав этот голос, возликовали и с радостью, преклонив под меч головы, приняли мученические венцы.

Именины

По церковному календарю 14 августа именины отмечают Антон, Александр, Гурий и Леонтий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (739)

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Паводковые воды в городе Бозкурт в провинции Кастамону в Турции
Испытание на прочность: после лесных пожаров в Турцию пришло разрушительное наводнение
Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии
Землетрясения каждый день: как живется в эпицентре на юге Грузии
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
Коронавирус на Южном Кавказе - новые данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться