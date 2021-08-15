Какой сегодня церковный праздник: 15 августа 2021

По православному церковному календарю 15 августа отмечают день памяти Святых Стефана, Никодима, Гамаиила, Авива, Стефана и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Первомученик Стефан

По церковному календарю 15 августа отмечают день перенесения мощей первомученика архидиакона Стефана из Иерусалима в Константинополь примерно в 428 году.

Стефан был старшим среди семи диаконов, поставленных апостолами, поэтому его называют архидиаконом. Он был христианским первомучеником и пострадал за Спасителя примерно в 30 лет.

После того, как архидиакона Стефана побили иудеи камнями, его тело бросили без погребения птицам и зверям на съедение. На вторую ночь знаменитый иудейский законоучитель Гамалиил, начавший склоняться к вере в Иисуса Христа как в Спасителя и защитивший апостолов в синедрионе, послал преданных ему людей взять тело первомученика.

Гамалиил похоронил его в пещере, недалеко от Иерусалима. Когда скончался Никодим - тайный ученик Господа, приходивший к Нему ночью, Гамалиил похоронил его около гроба Святого Стефана.

Позже Гамалиила, принявшего крещение вместе со своим сыном Авивом, похоронили рядом с первомучеником и Никодимом. Мощи Святых обрели чудесным образом в 415-м и торжественно перенесли в Иерусалим. С тех пор от мощей начали совершаться исцеления.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Свечи в церкви

Мощи первомученика перевезли из Иерусалима в Константинополь при благоверном царе Феодосии Младшем (408-450) и положили в церкви в честь Святого диакона Лаврентия. Затем мощи Святого Стефана перенесли в храм, построенный в его честь, – произошло это 2 августа по старому стилю.

Папа Римский

По церковному календарю 15 августа поминают священномученика Стефана, Папу Римского, пострадавшего в 257 году при императоре Валериане.

Престол первосвятителя Римского Святой Стефан занимал в 253-257 годах. Святитель ревностно боролся против ереси Новата, который учил, что принимать обращавшихся из еретиков не следует.

Святитель, скрываясь во время преследования христиан, крестил многих язычников, в том числе военного трибуна Немезия, обратившегося ко Христу после того, как святитель исцелил его дочь Люциллу. Немезию, посвященному в сан диакона, и его дочери отрубили головы.

Их управляющий Симфроний, приведенный трибуном Олимпием на пытки в храм Марса, растопил молитвой золотого идола. Трибун с женой Екзуперией и сыном Теодолом, присутствовавшие при этом чуде, уверовав, крестились. Их останки после сожжения похоронил Папа Стефан. Тогда же обезглавили его 12 клириков.

Святителю император приказал отрубить голову в храме Марса, но по молитвам Папы большая часть храма разрушилась, а воины разбежались. Святитель скрылся в катакомбах (усыпальнице святой Люцины), где затем был убит воинами, когда поучал христиан.

Именины

По церковному календарю 15 августа именины отмечают Василий, Никодим и Степан.

Материал подготовлен на основе открытых источников