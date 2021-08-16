Какой сегодня церковный праздник: 16 августа 2021

По православному церковному календарю 16 августа отмечают день памяти Святых Исаакия, Далмата, Фавста, Раждена, Космы и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминается в церковном календаре.

Игумены Далматской обители

По церковному календарю 16 августа поминают преподобных Исаакия, Далмата и Фавста – игуменов Далматского монастыря.

Далмат был военным. Он служил в войске благоверного царя Феодосия Великого (379-395) и пользовался его уважением. Оставив мир, он вместе с сыном Фавстом ушел примерно в 381 году в обитель преподобного Исаакия, расположенную близ Константинополя.

Приняв постриг, они стали вести строгую подвижническую жизнь. Однажды преподобный Далмат не ел пищу в течение 40 дней Великого поста. Затем, укрепившись, пробыл в восхищении до праздника Вознесения Господня, удостоившись Божественных видений.

Приближаясь к концу своей жизни, Святой Исаакий в 383-м поставил вместо себя игуменом преподобного Далмата, по имени которого обитель стала называться Далматской.

Преподобный Далмат был ревностным защитником Православной веры - на III Вселенском Соборе в Ефесе (431) он осудил учение Нестория, согласно которому Христос был не Бог, а человек, в котором жил Бог, при этом божественная и человеческая природа в Нем были отделимы друг от друга.

После Собора Святые отцы возвели преподобного в сан архимандрита Далматской обители, где он и скончался в 90 лет (после 446 года).

О Святом Фавсте известно, что он, подобно отцу, был великим аскетом и из иноческих подвигов особенно преуспел в посте. После смерти отца преподобный стал игуменом обители.

Мученик Ражден

По церковному календарю 16 августа поминают мученика Раждена, жившего в V веке.

Имя Ражден означает "светило веры". Происходил будущий Святой из знатной персидской семьи и поклонялся огню. Он служил при царском дворе и был воспитателем персидской принцессы.

Когда принцесса стала женой грузинского царя Вахтанга Великого, Ражден переехал в Грузию. Царь Вахтанг, оценив ум и таланты придворного, сделал его своим советником. За простоту и добродушие перса полюбили придворные и народ. Со временем он принял крещение.

Мир был нарушен новым персидским царем, начавшим войну с Грузией. Оборону возглавил Ражден, преданно защищая свою новую родину и новую веру. Персы, схватив военачальника, пытались заставить его отречься. Но мученик оставался непреклонен.

Персидский царь, с уважением относящийся к прежним заслугам вельможи, разрешил перед казнью ему съездить к семье, надеясь, что свидание с родными сломит волю новоиспеченного христианина.

Но Ражден в своем выборе был тверд. Его распяли вместе с четырьмя разбойниками на кресте. Святого похоронили близ города Цхинвали.

Косма отшельник

По церковному календарю 16 августа поминают преподобного Косму, отшельника, жившего в VI веке.

Будущий Святой жил отшельником в Фаранской пустыне (Палестина). Он был строгий постник и твердый хранитель Православной веры, глубоко знавший Священное Писание и творения отцов Церкви.

Обычно он простаивал на молитве с субботы на воскресенье всю ночь. Однажды придя в Антиохию, преподобный скончался там. Патриарх похоронил тело Святого в своем монастыре.

Именины

По церковному календарю 16 августа именины отмечают Антон и Кузьма.

Материал подготовлен на основе открытых источников