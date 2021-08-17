Какой сегодня церковный праздник: 17 августа 2021

По православному церковному календарю 17 августа отмечают день памяти Святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константин), Антонина, Елевферия, Евдокии и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Семь Ефесских отроков

По церковному календарю 17 августа поминают семь Ефесских юношей - Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константин) и Антонина, живших в III веке.

Максимилиан был сыном градоначальника Ефеса, а остальные шесть юношей - сыновьями других знатных граждан города. Юноши, дружившие с детства, состояли на военной службе. Император Декий (249-251) прибыв в Ефес, повелел всем гражданам принести жертву языческим божествам - непокорных ожидали пытки и смертная казнь.

Юношей, по доносу желающих выслужится перед императором, схватили и лишили воинских поясов - знаков воинского отличия. Декий отпустил молодых людей на свободу, надеясь, что, пока он находится в походе, они изменят свое решение и отрекутся.

Юноши, скрывшись в пещере горы Охлон, недалеко от города, проводили время в молитвах, готовясь к мученическому подвигу. Самого младшего - Иамвлиха, одетого в нищенское рубище, посылали в Ефес за хлебом.

Узнав, где скрываются юноши, император велел заложить камнями вход в пещеру, чтобы они умерли в ней от голода и жажды. Двое из сановников, тайные христиане, присутствовавшие при замуровывании входа в пещеру, желая сохранить память о Святых, вложили запечатанный ковчежец среди камней. В ковчежце находились две оловянные дощечки с имена юношей и обстоятельствами их смерти.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Храм Светицховели в городе Мцхета

Однако юноши, находящиеся в пещере, не умерли - Господь навел на них чудесный сон, в котором они пребывали два века. Случайно обнаруженные, они проснулись именно в тот момент, когда христиан уже не преследовали, но появились еретики, утверждавшие, что нет воскресения после смерти. Таким образом Господь через них засвидетельствовал обратное.

Император Феодосий Младший (408-450), успевший побеседовать с воскресшими юношами, хотел каждого из них положить в драгоценную раку, после того как они снова внезапно уснули, до всеобщего воскресения.

Однако Святые, явившись ему во сне, и сказали, чтобы их тела оставили на земле в пещере.

Елевферий Кувикуларий

По церковному календарю 17 августа поминают мученика Елевферия Кувикулария, пострадавшего за веру при императоре Максимиане (305-311).

Елевферий служил при дворе императора кувикуларием (постельничим). Приняв христианство, он удалился в загородное имение, где псалмопением ежедневно славил Бога, а свое отсутствие во дворце объяснил болезнью.

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Один из слуг донес, что Елевферий стал христианином. Император, разгневавшись, приказал исповеднику принести жертву языческим богам. За отказ Святого подвергли жестоким пыткам, а потом обезглавили.

Преподобномученица Евдокия

По церковному календарю 17 августа поминают преподобномученицу Евдокию, знатную римлянку, жившую в IV веке.

Евдокию, войска персидского царя Сапора взяли в плен в числе девяти тысяч христиан. Святая, находясь в плену, проповедовала среди персидских женщин и многих из них обратила в христианство. За это ее подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Произошло это примерно в 362-364 году.

Именины

По церковному календарю 17 августа именины отмечают Евдокия, Антон, Иван, Денис, Константин и Максимилиан.

Материал подготовлен на основе открытых источников