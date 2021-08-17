День Ашура в Исламе 2021: пост, история и традиции

По Корану, в День Ашура были сотворены небеса и создан первый человек на Земле и именно в этот день наступит конец света.
Sputnik Грузия рассказывает об истории Дня Ашура, о достоинстве поста в этот день и его традициях.
История священного дня
История Дня Ашура насчитывает много важных событий – кроме сотворения небес и создания Адама, который был первым человеком и пророком, Всевышний на 10-й день священного месяца Мухаррам принял и его покаяние.
В День Ашура, по традиции, поминают пророков и посланников - именно в этот день Всевышний повелел Ибрахиму (Аврааму) принести в жертву своего сына Исмаиля и вознес на небеса пророка Ису (Иисуса).
В День Ашура Аллах спас от гибели в водах великого потопа пророка Нуха (Ной) и его общину, находившихся на ковчеге, и даровал спасение от египетского фараона пророку Мусе (Моисей) и его общине.
Большое историческое значение День Ашура имеет и для общины пророка Мухаммеда. Десятого числа месяца Мухаррам, на четвертом году переселения, должно было произойти сражение, называемое Зат Ар-рика, но враг убежал с поля боя, бросив имущество и семьи.
История Дня Ашура была единой для суннитов и шиитов до октября 680 года – историческое событие, произошедшее в это время, навсегда изменило их отношение к этому священному дню. В ходе междоусобицы был убит внук пророка Мухаммеда и сын святого для шиитов Али — имам Хусейн. С тех пор для шиитов День Ашура — день памяти и скорби по одному из самых значимых религиозных деятелей в истории ислама.
Пост в День Ашура
Соблюдать пост в день Ашура начал еще пророк Мухаммед после переселения из Мекки в Медину в 622-м. Но после установления обязательного поста в Рамадан пост в день Ашура стал добровольным, но желательным у суннитов.
Для шиитов пост в день Ашура обязателен, так как он совпал с главной датой шиитского религиозного календаря — днем поминовения внука пророка Мухаммеда имама аль-Хусейна ибн Али, который в этот день пал смертью шахида — борца за веру.
С тех пор шииты, по традиции, первые десять дней месяца оплакивают мученическую смерть Хусейна, соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы при Кербеле и гибели имама.
В дни траура по городам и селениям, по традиции, проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена. Некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким плачем и восклицанием: "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Отсюда и произошло европейское название традиции — "шахсей-вахсей".
Сунниты тоже чтят память имама Хусейна, но траур и пост в День Ашуры для них не являются обязательными.
Традиции
В День Ашура, а также девятого и одиннадцатого числа месяца Мухаррам желательно соблюдать пост и раздавать милостыню.
Согласно одному из хадисов, пост в День Ашура очищает правоверного от грехов за предыдущий и последующий годы, а за крупицу подаяния (садака) - Всевышний вознаградит с гору Ухуд.
Так что в День Ашура, по традиции, соблюдают пост, раздают садака, радуют детей и близких, читают Коран и совершают другие богоугодные дела.
Пост соблюдается только до вечера, а с заходом солнца начинается праздничная трапеза. На стол обязательно ставят ашуре — подобие пудинга из нута, пшеницы, фасоли и сухофруктов.
Ашуре — главное блюдо первого месяца мусульманского года, в магазинах даже продаются специальные наборы для приготовления этого пудинга. А в День Ашура его принято раздавать бедным.
Кроме ашуре, на стол, по традиции, подают блюда из фасоли, чечевицы и мяса, а также сладкие печенья — чареки и шербет.
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