День Ашура в Исламе 2021: пост, история и традиции

День Ашура или Шахсей-вахсей - один из самых важных дней исламского календаря, который отмечают в 10-й день священного месяца Мухаррам - в 2021-м он выпадает на 19 августа

По Корану, в День Ашура были сотворены небеса и создан первый человек на Земле и именно в этот день наступит конец света.

Sputnik Грузия рассказывает об истории Дня Ашура, о достоинстве поста в этот день и его традициях.

История священного дня

История Дня Ашура насчитывает много важных событий – кроме сотворения небес и создания Адама, который был первым человеком и пророком, Всевышний на 10-й день священного месяца Мухаррам принял и его покаяние.

В День Ашура, по традиции, поминают пророков и посланников - именно в этот день Всевышний повелел Ибрахиму (Аврааму) принести в жертву своего сына Исмаиля и вознес на небеса пророка Ису (Иисуса).

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky Города мира. Шарм-эль-Шейх

В День Ашура Аллах спас от гибели в водах великого потопа пророка Нуха (Ной) и его общину, находившихся на ковчеге, и даровал спасение от египетского фараона пророку Мусе (Моисей) и его общине.

Большое историческое значение День Ашура имеет и для общины пророка Мухаммеда. Десятого числа месяца Мухаррам, на четвертом году переселения, должно было произойти сражение, называемое Зат Ар-рика, но враг убежал с поля боя, бросив имущество и семьи.

История Дня Ашура была единой для суннитов и шиитов до октября 680 года – историческое событие, произошедшее в это время, навсегда изменило их отношение к этому священному дню. В ходе междоусобицы был убит внук пророка Мухаммеда и сын святого для шиитов Али — имам Хусейн. С тех пор для шиитов День Ашура — день памяти и скорби по одному из самых значимых религиозных деятелей в истории ислама.

Пост в День Ашура

Соблюдать пост в день Ашура начал еще пророк Мухаммед после переселения из Мекки в Медину в 622-м. Но после установления обязательного поста в Рамадан пост в день Ашура стал добровольным, но желательным у суннитов.

Для шиитов пост в день Ашура обязателен, так как он совпал с главной датой шиитского религиозного календаря — днем поминовения внука пророка Мухаммеда имама аль-Хусейна ибн Али, который в этот день пал смертью шахида — борца за веру.

© AP Photo / Muhammad Sajjad Мечеть Мохабат Хан в Пакистане в месяц Рамадан. Мусульманские праздники

С тех пор шииты, по традиции, первые десять дней месяца оплакивают мученическую смерть Хусейна, соблюдают строгий пост и траур, а также устраивают особые театрализованные представления, воспроизводящие эпизоды битвы при Кербеле и гибели имама.

В дни траура по городам и селениям, по традиции, проходят шествия скорбящих, которые несут черные знамена. Некоторые участники шествия бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и кинжалами. Шествия сопровождаются громким плачем и восклицанием: "Шах Хусейн, вах, Хусейн!" Отсюда и произошло европейское название традиции — "шахсей-вахсей".

Сунниты тоже чтят память имама Хусейна, но траур и пост в День Ашуры для них не являются обязательными.

Традиции

В День Ашура, а также девятого и одиннадцатого числа месяца Мухаррам желательно соблюдать пост и раздавать милостыню.

Согласно одному из хадисов, пост в День Ашура очищает правоверного от грехов за предыдущий и последующий годы, а за крупицу подаяния (садака) - Всевышний вознаградит с гору Ухуд.

Так что в День Ашура, по традиции, соблюдают пост, раздают садака, радуют детей и близких, читают Коран и совершают другие богоугодные дела.

© AP Photo / Mahmoud Illean Пандемия коронавируса COVID и ислам. Женщина молится у мечети Аль-Акса в Иерусалиме

Пост соблюдается только до вечера, а с заходом солнца начинается праздничная трапеза. На стол обязательно ставят ашуре — подобие пудинга из нута, пшеницы, фасоли и сухофруктов.

Ашуре — главное блюдо первого месяца мусульманского года, в магазинах даже продаются специальные наборы для приготовления этого пудинга. А в День Ашура его принято раздавать бедным.

Кроме ашуре, на стол, по традиции, подают блюда из фасоли, чечевицы и мяса, а также сладкие печенья — чареки и шербет.

Материал подготовлен на основе открытых источников