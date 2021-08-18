Яблочный Cпас 2021: история и значение праздника, приметы

По церковному календарю, в этот день православные празднуют один из двенадцати главных праздников - Преображение Господне.
В августе отмечают три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый, которые связаны с Иисусом и с его деяниями — слово "Спас" сокращенная форма от слова Спаситель.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете историю Яблочного Спаса, а также о значении и приметах праздника.
История и значение
В дохристианские времена, праздник плодородия отмечали в середине августа – в период окончания сбора урожая. Люди, в благодарность за хороший урожай приносили плоды в жертву богам и устраивали народные гулянья с песнями и танцами.
С принятием христианства церковь привязала народное торжество к празднику Преображения Господня, поэтому в нем тесно переплелись церковные и народные традиции.
Иисус, как повествует Евангелие, преобразился полностью, когда молился со своими учениками на горе Фавор - лицо Христа просияло, а одежды стали ослепительно белыми.
Праздник, благодаря этому божественному явлению, также стали называть – Спас на горе. Значение праздника заключается в соединении воедино божественной и человеческой сущности Сына Божьего.
Поэтому, в Яблочный Спас каждый должен задуматься о праведности своей жизни и постараться измениться к лучшему.
Традиции праздника
С Яблочным Спасом, который издревле был одним из самых почитаемых на Руси, связано очень много традиций и примет, которые сохранились до наших дней.
В праздник во всех действующих православных храмах проходят торжественные службы — верующие исповедуются и причащаются и искренне верят, что в Яблочный Спас Господь посылает Свое благословение людям.
После праздничного Богослужения освящают фрукты – эта традиция восходит к Ветхому Завету, когда люди в знак благодарности Богу несли в храм гроздья винограда и злаки для благословения.
На Руси виноград рос далеко не везде, поэтому традиция преобразовалась и стали освящать яблоки, сбор которых приходился именно на Яблочный Спас. Соответственно, яблоки, олицетворяющие благополучие и достаток, стали главным символом праздника.
По традиции, прихожане и в наши дни несут в церковь корзинки с виноградом, яблоками и другими плодами, которые можно есть только после освящения.
Приметы Яблочного Спаса
По приметам, первое съеденное после освящения яблоко расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если плод будет кислым, то впереди ждут неприятности, а если - сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья.
Кисло-сладкое яблоко предвещает крепкую семью, покой и уют в доме. Поэтому девушки, загадывая самое заветное желание, съедали яблочко, часто обмакивали его в мед. По приметам, загаданное обязательно исполнится, если просьба идет от сердца и помыслы гадающей чисты.
Связано много примет и с погодой — солнце и тепло в Яблочный Спас обещали снежную зиму, но без сильных морозов, а дождь в праздник – указывал на холодную зиму.
По приметам, колосья пшеницы уродятся крупные, если во время посева дует северный ветер.
Если пчелы собираются в рой и начался мелкий дождь – это примета, указывающая, что скоро наступит холодная и дождливая осень, а если на мед слетаются пчелы, то достаток в доме обеспечен.
В скором времени сильно похолодает, если на Яблочный Спас листья на деревьях пожелтели.
По приметам, тот, кто шьет и вяжет на праздник — будет всю жизнь лить слезы.
Жениться и выходить замуж в этот день, как и в другие дни Успенского поста, категорический запрещалось. Есть примета, что молодые, обручившиеся в дни Успенского поста, никогда не будут счастливыми.
По приметам, в Яблочный Спас погода преображается и наступает осень. Считается, что с 19 августа ночи становятся холоднее.
Материал подготовлен на основе открытых источников