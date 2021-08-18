Яблочный Cпас 2021: история и значение праздника, приметы

По церковному календарю, в этот день православные празднуют один из двенадцати главных праздников - Преображение Господне.

В августе отмечают три Спаса - Медовый, Яблочный и Ореховый, которые связаны с Иисусом и с его деяниями — слово "Спас" сокращенная форма от слова Спаситель.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете историю Яблочного Спаса, а также о значении и приметах праздника.

История и значение

В дохристианские времена, праздник плодородия отмечали в середине августа – в период окончания сбора урожая. Люди, в благодарность за хороший урожай приносили плоды в жертву богам и устраивали народные гулянья с песнями и танцами.

С принятием христианства церковь привязала народное торжество к празднику Преображения Господня, поэтому в нем тесно переплелись церковные и народные традиции.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Метехская церковь

Иисус, как повествует Евангелие, преобразился полностью, когда молился со своими учениками на горе Фавор - лицо Христа просияло, а одежды стали ослепительно белыми.

Праздник, благодаря этому божественному явлению, также стали называть – Спас на горе. Значение праздника заключается в соединении воедино божественной и человеческой сущности Сына Божьего.

Поэтому, в Яблочный Спас каждый должен задуматься о праведности своей жизни и постараться измениться к лучшему.

Традиции праздника

С Яблочным Спасом, который издревле был одним из самых почитаемых на Руси, связано очень много традиций и примет, которые сохранились до наших дней.

В праздник во всех действующих православных храмах проходят торжественные службы — верующие исповедуются и причащаются и искренне верят, что в Яблочный Спас Господь посылает Свое благословение людям.

После праздничного Богослужения освящают фрукты – эта традиция восходит к Ветхому Завету, когда люди в знак благодарности Богу несли в храм гроздья винограда и злаки для благословения.

© Sputnik / STRINGER Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы

На Руси виноград рос далеко не везде, поэтому традиция преобразовалась и стали освящать яблоки, сбор которых приходился именно на Яблочный Спас. Соответственно, яблоки, олицетворяющие благополучие и достаток, стали главным символом праздника.

По традиции, прихожане и в наши дни несут в церковь корзинки с виноградом, яблоками и другими плодами, которые можно есть только после освящения.

Приметы Яблочного Спаса

По приметам, первое съеденное после освящения яблоко расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если плод будет кислым, то впереди ждут неприятности, а если - сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья.

Кисло-сладкое яблоко предвещает крепкую семью, покой и уют в доме. Поэтому девушки, загадывая самое заветное желание, съедали яблочко, часто обмакивали его в мед. По приметам, загаданное обязательно исполнится, если просьба идет от сердца и помыслы гадающей чисты.

Связано много примет и с погодой — солнце и тепло в Яблочный Спас обещали снежную зиму, но без сильных морозов, а дождь в праздник – указывал на холодную зиму.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Церковь Святого Николая. Крепость Нарикала

По приметам, колосья пшеницы уродятся крупные, если во время посева дует северный ветер.

Если пчелы собираются в рой и начался мелкий дождь – это примета, указывающая, что скоро наступит холодная и дождливая осень, а если на мед слетаются пчелы, то достаток в доме обеспечен.

В скором времени сильно похолодает, если на Яблочный Спас листья на деревьях пожелтели.

По приметам, тот, кто шьет и вяжет на праздник — будет всю жизнь лить слезы.

Жениться и выходить замуж в этот день, как и в другие дни Успенского поста, категорический запрещалось. Есть примета, что молодые, обручившиеся в дни Успенского поста, никогда не будут счастливыми.

По приметам, в Яблочный Спас погода преображается и наступает осень. Считается, что с 19 августа ночи становятся холоднее.

Материал подготовлен на основе открытых источников