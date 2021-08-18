Что нельзя делать на Преображение Господне 2021: традиции и приметы

Преображение Господне - один из двенадцати главных праздников церковного календаря, который православная церковь ежегодно отмечает 19 августа

Установлен праздник в память о Преображении Господа перед учениками на горе Фавор –церковь в этот день торжественно исповедует и прославляет соединение Божества и человечества в лице Спасителя.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что нельзя делать на Преображение Господне, а также о традициях и приметах торжества.

Преображение Господне

Евангелисты повествуют, что как-то Иисус взошел на гору Фавор помолиться вместе со своими учениками Петром, Иоанном и Яковом. И пока Сын Божий молился, ученики заснули, а, проснувшись, увидели, что Спаситель преобразился — лицо Его просияло, а одежды стали ослепительно белыми.

Рядом с Христом они увидели ветхозаветных пророков — Моисея и Илию, которые беседовали с Сыном Божьим о грядущих искупительных страданиях. В этот момент беседующих осенило светлое облако, из которого раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте".

© Sputnik / STRINGER Верующие держат в руках горящие свечи во время молитвы

Когда видение исчезло, Иисус поведал ученикам, что он призван умереть за грехи человеческие, принеся себя в жертву, но через три дня он воскреснет, а после вознесется на небо. Христос предупредил учеников, чтобы они никому не рассказывали об увиденном до тех пор, пока он не воскреснет из мертвых.

Это событие, по Евангелию, произошло за 40 дней до Пасхи, но православная церковь перенесла празднование на 19 августа для того, чтобы оно не приходилось на дни Великого поста. При этом на 40-й день после Преображения всегда празднуется Воздвижение Креста Господня.

Что нельзя делать на Преображение?

В Преображение Господне, по традиции, нельзя заниматься работой по дому, поэтому хозяйки проводят уборку до наступления торжества.

Нельзя в праздник также шить, вышивать, вязать или заниматься другим рукоделием – по приметам это может навлечь на дом неприятности.

Поскольку 19 августа продолжается Успенский пост, нельзя есть пищу животного происхождения, но ради торжества Преображения Господня церковный устав допускает вкушение рыбы и немного вина.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Метехская церковь

В Преображение Господне, как и в другие церковные праздники, нельзя ссориться, ругаться, обижать окружающих, злословить и сплетничать.

На Преображение нельзя венчаться, устраивать шумные застолья и напиваться.

В Преображение Господне нельзя унывать и грустить, а также пребывать в плохом настроении – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.

Традиция праздновать Преображение Господне зародилась еще в IV веке.

Традиции и приметы

Во всех действующих православных храмах, в том числе и в Грузии, 19 августа проходят праздничные службы – священнослужители, по традиции, в этот день облачаются в белые ризы, символизирующие вечный Божественный свет, явленный Иисусом на Фаворе.

После Богослужения, по традиции, освящают фрукты. Обычай освящать "начатки плодов" восходит к Ветхому Завету — в Иерусалимский Храм люди приносили виноград и злаки для благословения и в знак благодарности Богу.

В тех местах, где виноград не растет, его заменили на яблоки. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас.

В этот день православным христианам разрешается впервые вкусить плоды нового урожая, так как до праздника Преображения существует запрет на потребление плодов яблок и винограда.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Метехская церковь

Помимо церковной традиции освящать плоды нового урожая, есть немало народных обычаев и примет.

Считалось, что в Яблочный Спас фрукты обладают чудодейственной силой. Поэтому, по традиции, хозяйки к празднику готовили самые разные блюда на основе яблок — пирожки и пироги, варенье, компот, кисель, печеные яблочки и угощали родных и близких.

Смотрят в Яблочный Спас и на погоду — в старину говорили, что январь будет такой же, как и Второй Спас.

По приметам, если на Преображение погода стоит пасмурная, но сухая – осень ожидалась аналогичной, а дождь 19 августа предсказывал дождливую осень.

Ясная погода на Преображение — это явная примета, что зима будет суровой.

Материал подготовлен на основе открытых источников