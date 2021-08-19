Начало осени 2021: народные приметы

Осень каждый год бывает разная – иногда дождливая и холодная, а иногда долго радует теплыми деньками, соответственно многих интересует, каким будет начало осеннего сезона в 2021-м

По прогнозам синоптиков, начало осени в 2021-м ожидается таким же теплым, как и в прошлом году - ясные дни будут радовать почти до конца сентября. Температура воздуха в начале осени предполагается на два-три градуса ниже, чем в последний летний месяц.

© Sputnik / Denis Aslanov Тбилиси - вид на статую Мать Грузия и на крепость Нарикала

Долгосрочные прогнозы метеорологов, в отличие от предсказаний по народным приметам, которыми руководствовались наши предки, часто не сбываются.

Sputnik Грузия рассказывает о народных приметах, по которым можно узнать, каким предстоит начало осени в 2021-м.

Каким будет начало осени 2021?

Календарная осень начинается 1 сентября, а астрономическая – 22 сентября - в день осеннего равноденствия.

Каким предстоит начало осени в 2021-м, можно определить по народным приметам еще в августе.

По приметам, хорошую погоду в начале осени предвещает активность кузнечиков как в первой декаде августа, так и в конце месяца, а дожди предсказывают шумные утки.

Если муравьи прячут вход в свой дом – это примета, указывающая на пасмурную погоду. Облачная погода 20 августа говорит, что нужно готовиться к дождям, а холодная погода 21 числа, указывает на то, что ждать тепла вначале осени не стоит.

© Sputnik / Goga Vardzieli Декабрь в столице Грузии

Богатый урожай грибов в начале осени, по народным приметам, указывает на теплую и неснежную зиму.

Появление высоких муравейников в лесу в последние дни лета, по народным приметам, предвещает раннюю и очень холодную осень.

По народным приметам, сентябрь будет теплым, если растения сохраняют паутину на своих листьях длительное время. Гром и молнии 22 августа – примета, обещающая долгую осень, а хорошая погода 23 числа, что начало осени будет теплым и солнечным.

Гром в сентябре, по народным приметам, предвещает теплую осень. Много рябины в лесу – примета, указывающая, что осень будет дождливая, а мало - сухая.

Птицы летят высоко и не спеша, значит бабье лето в 2021-м будет долгим, а теплая осень указывает на долгую зиму.

Материал подготовлен на основе открытых источников