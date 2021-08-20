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Какой сегодня церковный праздник: 20 августа 2021

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Календарь религиозных праздников (743)
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По православному церковному календарю 20 августа отмечают день памяти Святых Дометия, Марина, Астерия, Ора, Потамии и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Дометий Персианин

По церковному календарю 20 августа поминают преподобного Дометия, жившего в IV веке.

Перс по рождению, в молодые годы он был обращен христианином Уаром. Покинув Персию, он принял крещение и постриг в одном из монастырей в пограничном городе Низибии (Месопотамия).

На выставке Преподобный Серафим Саровский в Москве
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Затем он удалился в обитель Святых Сергия и Вакха, расположенный в городе Феодосиополе, под руководство архимандрита Нурвела. Архимандрит был суровым аскетом. В его житии сказано, что в течение 60 лет он не ел вареной пищи, не ложился спать, а отдыхал стоя, опираясь на свой жезл. Дометий в этом монастыре был посвящен в сан диакона.

Когда архимандрит решил поставить Дометия во пресвитера, он, считая себя недостойным, уединился на пустынной горе в Сирии, где долгие годы жил под открытым небом в зной и холод. Впоследствии преподобный стал жить в пещере вместе с двумя учениками.

Постепенно молва о нем распространилась. К нему стали приходить жители окрестных сел за исцелением и помощью. Многих язычников он обратил к истинной вере. Однажды в местности, где подвизался Святой с учениками, проезжал Юлиан Отступник (361-363), направляясь в поход на персов.

По приказу императора воины забросали камнями Святого, молящегося вместе с учениками у пещеры. Произошло это в 363 году.

Марин

По церковному календарю 20 августа поминают мученика Марина, пострадавшего за веру.

Вдохновленный пламенной любовью к Спасителю, он на одном из языческих праздников при всех исповедал себя христианином, разрушив жертвенник в капище и растоптав жертвы ногами.

После жестоких пыток его обезглавили. Произошло это в 260-м.

Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Свечи в церкви. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда

Астерий

По церковному календарю 20 августа поминают мученика Астерия, жившего при царствовании язычников Валериана (253-259), и сына его Галлиена (260-268).

Во время гонения христиан Астерий, будучи римским сенатором, твердо держался христианской веры. Однажды он пришел в палестинский город Кесарию, где как обычно совершался праздник с принесением жертвы языческим богам. Бес, живший в идоле, делал жертву невидимой, что считалось великим чудом.

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Святой Астерий изгнал беса молитвой, жертва перестала быть невидимой, и язычники прекратили отмечать торжество. Присутствовал сенатор и при страданиях мученика Марина. После казни он снял с себя сенаторскую одежду и завернул в нее голову и тело мученика. На своих плечах он донес останки мученика до могилы и предал земле. За это Астерий был осужден на ту же смерть – его обезглавили в 260 году.

Ор Фиваидский

По церковному календарю 20 августа поминают преподобного Ора Фиваидского, жившего в IV веке.

Ор в молодости, удалившись в Фиваидскую пустыню, много лет провел в совершенном уединении, ведя суровую жизнь отшельника. Дожив до старости, преподобный удостоился явления Ангела, возвестившего, что Господь вверяет ему многих людей для спасения, которые будут искать его руководства.

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С тех пор преподобный стал принимать всех приходящих за советом и помощью - постепенно около него образовался многочисленный монастырь, в которой старец был духовным руководителем. Господь даровал Ору дар чтения Божественного Писания, хотя он с детства грамоте обучен не был.

Преподобный входил на трапезу для вкушения пищи только после причащения Святых Таин. Ему были открыты все мысли и действия его учеников, поэтому солгать ему никто не смел. Прожив до глубокой старости, Святой основал несколько обителей, собрав в них до одной тысячи монашествующих. Дожив до 90 лет, он скончался примерно в 390 году.

Преподобномученица Потамия

По церковному календарю 20 августа поминают преподобномученицу Потамию чудотворицу, пострадавшую за веру. Ее усекли мечом. В месяцесловах иногда ее ошибочно именуют преподобным Потамием чудотворцем.

Именины

По церковному календарю 20 августа именины отмечают Алексей, Александр, Антон, Афанасий, Василий, Иван, Дмитрий, Михаил, Митрофан, Наркисс, Никанор, Петр и Феодосий.

Материал подготовлен на основе открытых источников

Темы:
Календарь религиозных праздников (743)
Теги:
Религиозный праздник, Церковный праздник

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