Какой сегодня церковный праздник: 22 августа 2021

По православному церковному календарю 22 августа отмечают день памяти Святых Матфия, Псоя, Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марии, Григория и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Апостол Матфий

По церковному календарю 22 августа поминают Святого Матфия, избранного по жребию вместо Иуды Искариота в число 12 апостолов по Вознесении Спасителя.

Родился будущий апостол в Вифлееме. С раннего детства он изучал Священное Писание под руководством Святого Симеона Богоприимца. Матфия Иисус избрал в число 70 Своих учеников.

Апостол, после сошествия Святого Духа, проповедовал Евангелие в Иерусалиме и в Иудее. Вместе с учениками Спасителя - Андреем и Петром, он отправился из Иерусалима в Антиохию Сирийскую. Посетил каппадокийский город Тиан и Синоп.

Матфий вместе с апостолом Андреем во время его третьего путешествия, был в Эдессе и Севастии. Святой, по преданию, был в Западной Грузии и Македонии, многократно подвергаясь смертельной опасности.

Апостол, вернувшись в Иудею, не переставал просвещать своих соотечественников. Именем Господа он творил великие чудеса и многих обратил к истинной вере. Матфия, осужденного синедрионом, забили насмерть камнями. Произошло это примерно в 63 году.

Преподобный Псой

По церковному календарю 22 августа поминают Святого Псоя - ученика преподобного Пахомия Великого.

Данных о жизни Святого Псоя мало. Известно, что преподобный подвизался в Египетской пустыне в IV веке.

Святые мученики

По церковному календарю 22 августа поминают Святых Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Фотия, Петра, Леонтия, Марию патрикию, протоспафария (начальника воинов) Григория и других мучеников, пострадавших за почитание Святых икон во время правления Льва Исаврянина-иконоборца (717-741) .

Император незаконно возвел на патриарший престол иконоборца Анастасия (730-753), вместо отправленного в заточение Патриарха Германа (715-730). Все иконы по императорскому указу должны были изъять из храмов и домов и уничтожить.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Свечи в церкви

Император и Патриарх Анастасий также приказали снять чудотворную икону Спасителя, сделанную из меди, которая была укреплена со времен Константина Великого (324-337) в Константинополе над так называемыми "медными" воротами.

Воин для исполнения императорского приказа, приставив лестницу, влез наверх. Среди собравшегося народа, возмущавшегося святотатством, находилась Мария патрикия - женщина знатного рода, которая, бросившись к лестнице, а вслед за нею и другие, потянула ее от стены, чтобы не дать воину дотронуться до иконы.

Лестница обрушилась, а воин разбился насмерть. Произошло это в январе 730 года. Участие в защите иконы приняли также протоспафарий Григорий и преподобномученица дева Феодосия.

Император, узнав об этом, предал смерти множество православных, имена и число которых неизвестны. Мученическую смерть принял и протоспафарий Григорий.

Знатных христиан Иулиана, Маркиана, Иоанна, Иакова, Алексия, Димитрия, Леонтия, Фотия и Петра бросили в темницу, где продержали примерно восемь месяцев, нанося каждый день по 500 ударов.

Мученикам, мужественно перенесшим все пытки, по приказу императора раскаленным железом сожгли лица и отрубили головы. Святая Мария, узнав о предстоящей казни, приняла мученическую смерть добровольно.

Именины

По церковному календарю 22 августа именины отмечают Ирина, Мария, Алексей, Антон, Дмитрий, Григорий, Иван, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан и Яков.

Материал подготовлен на основе открытых источников