Благоприятные дни сентября 2021 по лунному календарю

Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны и влияющий на многие процессы, происходящие в живой природе, остается в наши дни, как и в древности, помощником людей во всех планируемых делах

По лунному календарю можно определить наиболее благоприятные и неблагоприятные дни для разных дел - когда лучше выполнять ответственные задачи, начинать новые дела, совершать денежные операции, заниматься посевными работами, посещать салон красоты и так далее.

Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, какие дни в сентябре 2021 года по лунному календарю благоприятны для свадьбы, ремонта, посевов, бизнеса или любой другой деятельности.

Благоприятные дни в сентябре

По лунному календарю, самые благоприятные дни для свадьбы и венчания – 12, 13, 14, 17, 18, 19 и 20 сентября. Хорошие даты для торжества также 1, 4, 8, 11, 16, 26, 27, 28 и 30 сентября. Неблагоприятные: 6, 7, 9, 15, 22 и 23 сентября. Остальные дни в сентябре для венчания и свадьбы – нейтральны.

Сменить место работы лунный календарь рекомендует 4, 5, 12, 13, 15, 16 и 19 сентября. А от радикальных перемен советует воздержаться 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17 и 18 сентября.

Для бизнеса благоприятные дни: 1, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18 и 19 сентября. Заниматься бизнес-деятельностью в сентябре, по лунному календарю, нежелательно 3, 6, 8,10, 14, 16, 17 и 20 числа.

Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности аренды, обмена, покупки и продажи: 1, 7 и 13 сентября. Удачны для операций с недвижимостью в сентябре также 5, 15 и 19 числа. От аренды, обмена, покупки и продажи недвижимости 3, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17 и 20 сентября лучше воздержаться.

Благоприятные дни в сентябре для денежных операций: 4, 5, 9, 11, 15, 18 и 19 числа. А 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17 и 20 сентября от проведения любых денежных операций лучше отказаться.

Для творчества, по лунному календарю, благоприятные дни: 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18 и 19 сентября, а неблагоприятные – 6, 8, 10 и 17 числа.

Благоприятные дни для научной деятельности: 5, 7, 11, 15, 16 и 19 сентября. Неблагоприятные дни, по фазам Луны, для научной деятельности в сентябре: 6, 8, 10, 17 и 18 числа.

Для ремонта, уборки и других домашних дел в сентябре наиболее благоприятные дни: 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 19 и 20 числа. От проведения таких работ, по лунному календарю, лучше воздержаться 8, 10, 17 и 18 числа.

Благоприятные дни для новых начинаний в сентябре: 4, 5, 13, 15, 19 числа. По лунному календарю, в эти дни можно смело начать реализацию новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18 и 20 сентября могут завершиться неудачно.

Для путешествия и поездок самые благоприятные дни - 7, 13, 16 и 19 сентября. Хорошие дни для начала путешествий также 4 и 14 сентября, а 1, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18 и 20 числа лучше остаться дома.

Благоприятные дни, по лунному календарю, для отдыха: 1, 9, 12, 13, 15 и 16 сентября. Отдыхать категорически противопоказано 3, 7, 8, 10, 19 сентября.

Лунный календарь сентября предрасполагает к физическим нагрузкам. Физическую активность и нагрузки на организм, по фазам Луны, нужно свести до минимума только 7 сентября. В этот день благоприятными будут спокойные прогулки и пассивный отдых.

Самый благоприятный день для выяснения отношений и споров – 11 сентября. Выпустить пар в сентябре, по лунному календарю, можно также 4, 5, 12 и 16 числа. В остальные дни месяца лунный календарь устраивать "разборки" не советует.

Благоприятные дни для стрижки, прически и окраски волос 4, 6, 10, 16, 17 и 18 сентября. А 1, 3, 5, 7, 11, 12, 15 и 20 от посещения салона лучше отказаться.

Для работы в огороде и саду, так и с комнатными растениями благоприятные дни: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 числа. Единственный неблагоприятный день, в который нежелательно заниматься садово-огородной деятельностью – 7 сентября.

В этот день не стоит поливать и удобрять растения, исходя из фазы Луны, так как в этот день они практически не впитывают влагу и питательные вещества. Единственная садово-огородная работа, благоприятная в этот день, – это удаление лишних частей растения.

Благоприятные дни для употребления алкоголя 10 и 18 сентября. Употреблять алкогольные напитки в сентябре можно также 8, 11, 12, 15 и 16 числа. В остальные дни лунный календарь рекомендует воздержаться от употребления алкогольных напитков.

Материал подготовлен на основе открытых источников