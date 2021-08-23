Какой сегодня церковный праздник: 23 августа 2021

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Святые мученики
По церковному календарю 23 августа поминают архидиакона Лаврентия, Папу Сикста, диаконов Феликиссима и Агапита, воина Романа и других, пострадавших за веру при императоре Валериане (253-259).
Папа Сикст был родом из Афин. Получив хорошее образование, он проповедовал в Испании и был поставлен епископом в Риме после мученической смерти Папы Стефана.
В то время Папа, занимавший Римский престол, избирался на верную смерть. В скором времени Святого Сикста посадили в темницу вместе с двумя его диаконами Агапитом и Феликиссимом.
Архидиакон Лаврентий, встретив Папу, которого вели в темницу, слезно просил позволить и ему пролить вместе с ним кровь за Христа.
Папа велел архидиакону продать церковные сокровища, а деньги раздать нуждающимся и гонимым христианам, предсказав, что Лаврентию предстоят более тяжкие испытания.
Выполнив завет Папы, Лаврентий явился на суд мучеников и сообщил святителю, что данное поручение он выполнил - раздал врученное сокровище.
Воины, услышав о каком-то сокровище, арестовали его, а мученикам отрубили головы. Произошло это в 258 году. Лаврентия посадили в темницу, а надзирать за ним поручили начальнику тюрьмы Ипполиту.
В темнице Лаврентий исцелял приходивших к нему больных молитвой и многих крестил. Начальник тюрьмы, пораженный этим, уверовал и принял со всем своим домом Крещение от Святого.
Вскоре архидиакона вновь привели к императору, приказав показать спрятанные сокровища. Лаврентий пообещал показать сокровища через три дня.
За эти дни Святой собрал большое количество нищих и больных, питавшихся лишь милостыней Церкви, и заявил императору, что они есть те сосуды, в которые вложены церковные сокровища.
Преподобного жестоко пытали, стараясь заставить отречься. Воин, присутствующий на пытках, уверовал и принял крещение, за что ему и отрубили голову.
Ипполит ночью взял тело мученика, обвил пеленами с ароматами и дал знать пресвитеру Иустину. Божественную литургию и всенощное бдение над мощами мученика совершили в доме вдовы Кириакии.
Святых Таин причастились все присутствовавшие христиане и с честью похоронили в пещере тело мученика - архидиакона Лаврентия. Произошло это в 258 году.
Именины
По церковному календарю 23 августа именины отмечают Афанасий, Вячеслав, Лаврентий, Лавр, Роман и Савва.
Материал подготовлен на основе открытых источников