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Неповторимая Аджария - виды. Водопад

В Аджарии будут развивать экстремальный туризм – каньонинг

© Sputnik / Murad Orujov
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (85)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201026/249806201/V-Adzharii-budut-razvivat-ekstremalnyy-turizm---kanoning.html

В Грузии приступили к популяризации каньонинга – в Аджарии уже создается специальная инфраструктура для этого экстремального вида туризма

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В Аджарии, где не только море, но горы и живописные водопады, начали обустраивать инфраструктуру для каньонинга, сообщает пресс-служба Департамента туризма и курортов региона.

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Каньонинг – преодоление каньонов без помощи плавающих средств с использованием различной техники: скалолазания, спуска по веревке, прыжками в воду, плаванием.

Инфраструктура для каньонинга создается в ущелье Учхо на 12 каскадных водопадах. К этому этапу уже обустроено 22 станции, на которых любители приключений и экстрима смогут покорить каньон Учхо и спуститься на водопады.

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photo: Georgian National Tourism Administration / FB
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"Ущелье Учхо отличается каскадными водопадами и биомногообразием, что дало нам возможность впервые в Аджарии создать туристический продукт для каньонеров. Из водопадов самым высокий достигает 25 метров, откуда каньонеры смогут спуститься на веревке, что будет довольно привлекательным для искателей приключений и острых ощущений", – заявила руководительница Агентства развития туристических продуктов Аджарии Лела Гогуадзе.

По ее словам, для агентства важно создать необычные и интересные туристические продукты в высокогорной Аджарии для привлечения большего количества туристов.

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Проект осуществляется при финансовой поддержке ЕС и Программы развития ООН в рамках программы ENPARD.

Агентство развития туристических продуктов Департамента курортов и туризма Аджарии работает над развитием турпотенциала региона с 2015 года. В целом, агентством маркировано 15 туристических маршрутов в высокогорной Аджарии. Продолжается работа над созданием туристического продукта в Чирухи, зон для пикника в горной Аджарии, велотропинок и новых туристических троп, в том числе к крепости Хихани.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (85)


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