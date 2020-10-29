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Национальный парк Мачахела

В Аджарии в ущелье Мачахела строится этнодеревня

photo: Machakhela National Park / FB
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (86)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201029/249846053/V-Adzharii-v-uschele-Machakhela-stroitsya-etnoderevnya.html

Этнодеревня появится в живописном ущелье реки Мачахела и станет еще одним привлекательным местом для туристов

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. В ущелье Мачахела в Аджарии началось строительство этнодеревни, сообщает Первый канал.

Проект направлен на максимальную защиту уникальных культурно-этнографических ценностей, истории и традиций ущелья с сохранением существующего ландшафта.

Этнодеревня предназначена для развития туризма, роста экономической активности, защиты окружающей среды и, в том числе, для занятости местного населения.

Проект начался со строительства информационного центра современных стандартов. Полностью он будет завершен в сентябре 2021 года.

В информационном центре Мачахела будут обустроены рабочие и выставочные площадки, а также конференц-зал.

Программа развития ООН также работает над приданием ущелью Мачахела статуса охраняемого ландшафта.

Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается своей уникальной природой.

 

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (86)


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