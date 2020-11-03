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Национальный парк Мтирала

Грузинский национальный парк Мтирала получил "Туристический Оскар"

FB / National Hiking Federation
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (87)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201103/249912441/Gruzinskiy-natsionalnyy-park-Mtirala-poluchil-Turisticheskiy-Oskar.html

В парке "Мтирала" растут уникальные растения, не имеющие аналогов во всем мире, а также обитают разные животные – барсук, ласка, волк, заяц-русак, белка и кавказская саламандра

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Национальный парк Мтирала получил титул "Ведущий национальный парк Грузии 2020 года" на 27-й церемонии вручения награды World Tourism Awards, одной из самых престижных в мировом туризме.

За получение всемирной награды в туристической индустрии парк Мтирала конкурировал  с национальными парками Боржоми-Харагаули, Казбеги, Колхети и Лагодехи. 

World Travel Awards проводится с 1993 года. Цель награды – выявить лучшее из всех секторов туристической индустрии. Сотни номинаций и тысячи номинантов по континентам и странам разделены на разные категории.

Весенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Весенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии

К этим категориям относятся: ведущие отели, туристические агентства, достопримечательности, направления, туроператоры, а также компании морского, наземного, воздушного транспорта и многое другое. Премию часто называют "Оскаром туристической индустрии". Награды присуждаются ежегодно международным жюри, состоящим из экспертов этой области.

Весенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Весенние пейзажи. Достопримечательности Аджарии

Национальный парк Мтирала находится в 25 км от Батуми и отличается уникальным биомногообразием. Мтирала (в переводе с грузинского – "плачущий") такое название получил из-за частых дождей. Необычный ландшафт, утопающая в зелени природа, удивительные водопады, чистый воздух – это далеко не все, чем покоряет этот парк.

Веревочный парк в заповеднике Мтирала
photo: Agency of Protected Areas (Georgia) / FB
Веревочный парк в заповеднике Мтирала

В парке "Мтирала" растут уникальные растения, не имеющие аналогов во всем мире, а также обитают разные животные, в том числе барсук, ласка, волк, заяц-русак, белка, кавказская саламандра и другие.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (87)


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