Грузия принимает участие в Международной туристической онлайн-выставке

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире выставка впервые проходит в виртуальном режиме

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в виртуальной Международной туристической выставке WTM Virtual 2020, говорится в сообщении ведомства.

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World Travel Market – это трехдневное мероприятие индустрии путешествий, с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире. Основная задача выставки - помочь развитию туристической индустрии, поэтому выставка WTM ориентирована на построение деловых связей и установление новых отношений.

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, выставка впервые проходит в виртуальном режиме. Официальный старт мероприятию был дан накануне в Лондоне.

Помимо Грузии в WTM Virtual 2020 принимают участие около 3500 компаний и представителей из разных стран.

В рамках выставки все зарегистрированные компании и представители страны имеют виртуальную страницу, где проходят онлайн-встречи с международными байерами, рекламными компаниями, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами. Основные темы конференций, сессий и форумов в рамках выставки - это проблемы, стоящие перед туристической отраслью, выход из кризиса и разработка планов действий в посткоронавирусный период.

Выставка продлится до 11 ноября.