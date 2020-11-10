23:48 11 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9143
  • 100 RUB4.3448
  • USD3.3186
Поиск
Местиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура

Грузия принимает участие в Международной туристической онлайн-выставке

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Туризм
Получить короткую ссылку
11001
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201110/249993055/Gruziya-prinimaet-uchastie-v-Mezhdunarodnoy-turisticheskoy-onlayn-vystavke.html

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире выставка впервые проходит в виртуальном режиме

ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Национальная администрация туризма Грузии принимает участие в виртуальной Международной туристической выставке WTM Virtual 2020, говорится в сообщении ведомства.

Эксперт: никакого туризма в Грузии в ближайшие годы не будет>>

World Travel Market – это трехдневное мероприятие индустрии путешествий, с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире. Основная задача выставки - помочь развитию туристической индустрии, поэтому выставка WTM ориентирована на построение деловых связей и установление новых отношений.

Неповторимая Аджария - виды. Водопад
© Sputnik / Murad Orujov
В Аджарии будут развивать экстремальный туризм – каньонинг

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, выставка впервые проходит в виртуальном режиме. Официальный старт мероприятию был дан накануне в Лондоне. 

Помимо Грузии в WTM Virtual 2020 принимают участие около 3500 компаний и представителей из разных стран.

В рамках выставки все зарегистрированные компании и представители страны имеют виртуальную страницу, где проходят онлайн-встречи с международными байерами, рекламными компаниями, представителями СМИ и другими заинтересованными лицами.  Основные темы конференций, сессий и форумов в рамках выставки - это проблемы, стоящие перед туристической отраслью, выход из кризиса и разработка планов действий в посткоронавирусный период.

Выставка продлится до 11 ноября. 



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Зугдиди - акция протеста оппозиции у здания окружной избирательной комиссии 11 ноября 2020 года
Оппозиция продолжает пикетировать правительственные здания - фото
Сборные Грузии и Македонии провели тренировку перед матчем - видео
Сборные Грузии и Македонии провели тренировки перед матчем в Тбилиси - видео
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
Коронавирус в Грузии: главное за октябрь
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться