Зимние курорты Грузии могут открыться с февраля

С 28 ноября зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы будут закрыты

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Зимние курорты Грузии смогут принимать посетителей с 1 февраля, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, заявила экс-глава Национальной администрации туризма Майя Квривишвили.

С 28 ноября зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы будут закрыты, как кафе и рестораны.

"Было принято решение закрыть курорты и подъемники. Мы хорошо понимаем сложности гостиниц, ресторанного бизнеса или гостиниц семейного типа, но у нас есть позитивные ожидания, так как ограничения продлятся до конца января и, соответственно, с февраля наши курорты смогут открыться. Надеюсь, эпидемиологическое положение позволит это сделать", – сказала Квривишвили.

Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах : Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.