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Горнолыжный курорт Гудаури

Зимние курорты Грузии могут открыться с февраля

© Sputnik / Shota Nozadze
Туризм
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Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (63)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201128/250186273/Zimnie-kurorty-Gruzii-mogut-otkrytsya-s-fevralya.html

С 28 ноября зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы будут закрыты

ТБИЛИСИ, 28 ноя - Sputnik. Зимние курорты Грузии смогут принимать посетителей с 1 февраля, если будет благоприятная эпидемиологическая ситуация, заявила экс-глава Национальной администрации туризма Майя Квривишвили.

Вид на старый Тбилиси - закрытые туристические компании и торговые объекты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Новые ограничения вступили в силу в Грузии с 28 ноября

С 28 ноября зимние курорты Грузии прекратили работу, гостиницам запрещено принимать посетителей, а подъемники и трассы будут закрыты, как кафе и рестораны.

"Было принято решение закрыть курорты и подъемники. Мы хорошо понимаем сложности гостиниц, ресторанного бизнеса или гостиниц семейного типа, но у нас есть позитивные ожидания, так как ограничения продлятся до конца января и, соответственно, с февраля наши курорты смогут открыться. Надеюсь, эпидемиологическое положение позволит это сделать", – сказала Квривишвили.

Зимние курорты Грузии расположены сразу в четырех регионах : Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.

Темы:
Горнолыжные курорты Грузии (63)


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