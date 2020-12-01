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Альянс туристической индустрии Грузии просит о пересмотре ограничений

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Туризм
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (309)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201201/250210829/Alyans-turisticheskoy-industrii-Gruzii-prosit-o-peresmotre-ogranicheniy.html

Компании сектора просят об отсрочке банковских кредитов до лета 2021 года, как для юридических лиц, так и для физических, которые из-за пандемии потеряли работу

ТБИЛИСИ, 1 дек — Sputnik. Организации-члены Альянса туристической индустрии Грузии обратились к премьер-министру страны Георгию Гахария с просьбой пересмотреть ограничения, связанные с работой данного сектора.

С ухудшением эпидемиологической ситуации власти Грузии утвердили двухмесячный план по борьбе с коронавирусом, согласно которому в этот период в стране будет действовать ряд ограничений. Новый план охватывает период с 28 ноября по 31 января включительно.

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"Альянс туристической индустрии Грузии поддерживает все своевременные и обязательные меры правительства, направленные на защиту здоровья граждан страны и поддержки представителей частного сектора. В это же время, каждый член альянса выражает полную готовность подключить все свои человеческие ресурсы в процесс преодоления общей проблемы и вместе разработать дополнительные механизмы для спасения сектора", - говорится в обращении.

Члены альянса просят о проведении "более глубоко ориентированного и эффективного диалога" между представителями бизнес-сектора и экономической командой правительства.

В своем обращении члены ассоциации просят об отмене временного запрета на работу ресторанного сектора, о возобновлении работы зимних курортов при обязательном соблюдении всех регуляций. Также в письме премьер-министру просят об отсрочке банковских кредитов до лета 2021 года, как для юридических лиц, так и для физических, которые были трудоустроены в данной сфере и из-за пандемии потеряли работу.

Члены ассоциации просят премьер-министра о создании рабочей Грузии, к работе которой подключатся представители сектора в соответствии со всеми рекомендациями.

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Меморандум о создании Альянса индустрии туризма был подписан 5 мая 2020 года, куда вошли 27 организаций. Альянс был создал для коммуникации и преодоления вызовов, перед которыми оказались представители туристического сектора из-за пандемии коронавируса.

Под обращением к премьер-министру Грузии Георгию Гахария подписались все 27 организаций, среди которых: Гастрономическая ассоциация Грузии, Ассоциация экотуризма Грузии, Федерация гостиниц и ресторанов, Ассоциация гидов Грузии, Бизнес-ассоциация гастрономического туризма, Ассоциация туризма Грузии, Институт туризма, Ассоциация сертифицированных гидов Грузии, Ассоциация сомелье Грузии, Ассоциация туризма Гудаури и другие.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (309)


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