Самегрело объявил большой конкурс на логотип региона

В логотипе можно поиграть с характерными элементами края – это природа и приключения, история, этнотрадиции и гастрономическая культура. Главное, чтобы символ нес положительное содержание

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Организация "Самегрело DMO", целью которой является содействие развитию туризма в регионе Самегрело - Земо Сванети, объявила конкурс на создание туристического логотипа региона.

По условиям, в нем может принять участие любой совершеннолетний гражданин или юридическое лицо страны.

Слово" Самегрело" может быть использовано в логотипе как основная графическая составляющая. Стоит учесть характерные элементы этого края – природа и приключения, история, этнотрадиции и гастрономическая культура.

Главное, чтобы символ нес положительное содержание, отмечают в организации. Кроме того, можно использовать цвета, связанные с Самегрело, – красный, желтый, оранжевый и синий.

Бюджет проекта составляет 2 тысячи лари (600 долларов). Победителя будет выбирать специальное конкурсное жюри. Представлять работы можно до 5 декабря. Подробнее о деталях конкурса можно узнать здесь.