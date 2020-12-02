Самегрело объявил большой конкурс на логотип региона

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Организация "Самегрело DMO", целью которой является содействие развитию туризма в регионе Самегрело - Земо Сванети, объявила конкурс на создание туристического логотипа региона.
По условиям, в нем может принять участие любой совершеннолетний гражданин или юридическое лицо страны.
Слово" Самегрело" может быть использовано в логотипе как основная графическая составляющая. Стоит учесть характерные элементы этого края – природа и приключения, история, этнотрадиции и гастрономическая культура.
Главное, чтобы символ нес положительное содержание, отмечают в организации. Кроме того, можно использовать цвета, связанные с Самегрело, – красный, желтый, оранжевый и синий.
Бюджет проекта составляет 2 тысячи лари (600 долларов). Победителя будет выбирать специальное конкурсное жюри. Представлять работы можно до 5 декабря. Подробнее о деталях конкурса можно узнать здесь.