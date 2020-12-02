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Дворец князей Дадиани. Музей и Ботанический сад Зугдиди

Самегрело объявил большой конкурс на логотип региона

© Sputnik / STRINGER
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (89)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201202/250225699/Samegrelo-obyavil-bolshoy-konkurs-na-logotip-regiona-.html

В логотипе можно поиграть с характерными элементами края – это природа и приключения, история, этнотрадиции и гастрономическая культура. Главное, чтобы символ нес положительное содержание

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Организация "Самегрело DMO", целью которой является содействие развитию туризма в регионе Самегрело - Земо Сванети, объявила конкурс на создание туристического логотипа региона.

Частные отели в центре Тбилиси и вид на дворец царицы Дареджан и женский монастырь Преображения Господня
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По условиям, в нем может принять участие любой совершеннолетний гражданин или юридическое лицо страны.

Слово" Самегрело" может быть использовано в логотипе как основная графическая составляющая. Стоит учесть характерные элементы этого края – природа и приключения, история, этнотрадиции и гастрономическая культура.

Главное, чтобы символ нес положительное содержание, отмечают в организации. Кроме того, можно использовать цвета, связанные с Самегрело, – красный, желтый, оранжевый и синий.

Бюджет проекта составляет 2 тысячи лари (600 долларов). Победителя будет выбирать специальное конкурсное жюри. Представлять работы можно до 5 декабря. Подробнее о деталях конкурса можно узнать здесь.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (89)


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