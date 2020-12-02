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Крепость Петра в Цихисдзири

Древняя крепость Петра в Аджарии примет первых посетителей весной 2021 года

photo: courtesy of Sergo Edisherashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (90)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201202/250226348/Drevnyaya-krepost-Petra-v-Adzharii-primet-pervykh-posetiteley-vesnoy-2021-goda.html

Ожидается, что вскоре на территории древней крепости появятся кафе, рестораны и музей, а вот вход станет платным

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. Византийская крепость Петра, хорошо сохранившиеся развалины которой находятся на территории села Цихисдзири Кобулетского района (Аджария), готова принять посетителей уже весной 2021 года – несмотря на пандемию, работы по восстановлению памятника, не прекращаются.

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© Sputnik / STRINGER
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Как рассказал "Аджарскому телевидению" глава Агентства по охране культурного наследия Аджарии Заур Ахвледиани, туристический объект будет адаптирован для лиц с ограниченными возможностями (ОВЗ).

Ожидается, что на территории туристического объекта организуют кафе-рестораны и музей. Через несколько месяцев будет объявлен аукцион для инвесторов, готовых к коммерческой деятельности на территории крепости.

"Строительство кафе на территории крепости Петра и Гонио выигрышны не только для инвесторов, но и для государства. Так увеличится количество визитеров. Кафе на территории крепостей будут работать допоздна", – сказал Ахвледиани.

Еще одна новшество – после восстановления вход на территорию объекта будет платным.

Петра – исторический город-крепость в Эгрисском царстве (древнегрузинское царство на западе страны). Эта территория, которая имела уникальное военно-стратегическое и торгово-экономическое расположение, исторически была поселением одного из древних картвельских племен – лазов.

Крепость Петра построил император Византии Юстиниан. После длительной осады хорошо укрепленный город захватили персы под командованием Хосрова I. Войну персы проиграли, но несмотря на это, византийцы разрушили крепость, чтобы враг в дальнейшем не мог ей воспользоваться.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (90)


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