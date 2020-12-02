В Гудаури больше не будет проблем с водоснабжением

Все ремонтые работы в Гудаури ведутся с соблюдением эпидемиологических правил безопасности

ТБИЛИСИ, 2 дек — Sputnik. На грузинском горнолыжном курорте Гудаури ведутся активные работы по обустройству водопроводной и канализационной инфраструктуры, говорится в сообщении Компании объединенного водоснабжения Грузии.

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В начале января этого года один из самых популярных горнолыжных курортов Грузии – Гудаури, остался без водоснабжения. В разгар зимнего туристического сезона вышла из строя система водоснабжения, что вызвало отток отдыхающих.

"В настоящее время в Гудаури реализуются несколько проектов, финансируемых как из международного, так и из местного бюджета. Их общая стоимость составляет около 40 миллионов лари. Проекты предусматривают строительство водопроводно-канализационной сети и очистительных сооружений. Завершается устройство головных сооружений и колодцев", - сказал директор Компании объединенного водоснабжения Грузии Гиги Мандария.

Он добавил, что пока работы не завершены, жители Гудаури не почувствуют неудобств, так как резервуары, предназначенные для получения воды, наполнены снегом и в них уже до 80 тысячам кубометров воды.

После завершения работ, курортная зона будет иметь круглосуточное водоснабжение и единую канализационную сеть.