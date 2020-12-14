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Города мира. Каир

Туристы из Грузии смогут ездить в Египет

© photo: Sputnik / Fayed El-Gesiri
Туризм
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Темы:
Авиасообщение в Грузии (194)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201214/250338579/Turisty-iz-Gruzii-smogut-ezdit-v-Egipet.html

При въезде в страну обязательно наличие сертификата с отрицательным ПЦР-тестом на английском или арабском языке

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. С 15 декабря гражданам Грузии будет разрешен въезд в Египет с туристической целью.

Как сообщили Sputnik в консульском отделе МИД Грузии, нововведение коснется тех граждан, которые имеют при себе действующую/просроченную долгострочную визу или документ, подтверждающий вид на жительство в США, Великобритании и странах - членах Шенгенской зоны.

Стойка регистрации в международном аэропорту Тбилиси
© Sputnik / Levan Avlabreli
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При этом турист из Грузии, как и любой гражданин, въезжающий на территорию Египта, должен иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.

Сертификат должен быть составлен на английском или арабском языке и заверен официальной печатью.

Эпидемиологическая ситуация в Египте сегодня не вызывает опасений. При населении более чем в 100 миллионов человек общее количество инфицированных едва превышает 120 тысяч. Здесь же стоит учесть, что в стране проведено около миллиона ПЦР-тестов - до 10 тысяч на миллион человек.

В свою очередь, общее количество инфицированных в Грузии приближается к 200 тысячам.

Темы:
Авиасообщение в Грузии (194)
Теги:
Туризм, Египет, Грузия


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