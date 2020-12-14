Туристы из Грузии смогут ездить в Египет

При въезде в страну обязательно наличие сертификата с отрицательным ПЦР-тестом на английском или арабском языке

ТБИЛИСИ, 14 дек - Sputnik. С 15 декабря гражданам Грузии будет разрешен въезд в Египет с туристической целью.

Как сообщили Sputnik в консульском отделе МИД Грузии, нововведение коснется тех граждан, которые имеют при себе действующую/просроченную долгострочную визу или документ, подтверждающий вид на жительство в США, Великобритании и странах - членах Шенгенской зоны.

При этом турист из Грузии, как и любой гражданин, въезжающий на территорию Египта, должен иметь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда.

Сертификат должен быть составлен на английском или арабском языке и заверен официальной печатью.

Эпидемиологическая ситуация в Египте сегодня не вызывает опасений. При населении более чем в 100 миллионов человек общее количество инфицированных едва превышает 120 тысяч. Здесь же стоит учесть, что в стране проведено около миллиона ПЦР-тестов - до 10 тысяч на миллион человек.

В свою очередь, общее количество инфицированных в Грузии приближается к 200 тысячам.