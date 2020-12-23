"Вкусная Аджария": департамент туризма выпустил имидж-ролик курортного края

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. "Вкусная Аджария" – так называется новый имиджевый ролик аджарской кухни, который был снят Департаментом туризма Аджарии с целью популяризации традиционных блюд курортного края.
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В видео красиво показаны малоизвестные блюда и десерты, характерные для высокогорной аджарской, лазской и кобулетской кухни.
აი ისიც! აჭარული სამზარეულოს პირველი საპრომოციო ვიდეორგოლი, რომელიც აჭარის გარშემო გამოგზაურებთ! #გემრიელიაჭარა #აჭარულისამზარეულო #ახალიკლიპიОпубликовано აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი / Ajara Tourism Department Вторник, 22 декабря 2020 г.
Ролик с туристическими достопримечательностями региона был снят осенью с привлечением известных грузинских поваров. Над видео работала рекламная компания Redpoint, а музыкально исполнение принадлежит Аджарскому государственному академическому ансамблю песни и танца "Арсиани".
Помимо этого рекламного ролика, Департамент туризма подготовил имиджевые видеоролики, посвященные гастрономической культуре и другим уголкам Аджарии, которые будут поэтапно публиковать онлайн.
Кроме того, туристическое ведомство также предложит видеоуроки и фоторецепты для развития кулинарии в регионе, в которых известные и местные повара готовят традиционные аджарские блюда.