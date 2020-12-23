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Город Батуми. Достопримечательности Аджарии

"Вкусная Аджария": департамент туризма выпустил имидж-ролик курортного края

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Туризм
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Темы:
Грузия делает ставку на туризм (91)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/tourism/20201223/250430607/Vkusnaya-Adzhariya-departament-turizma-vypustil-imidzh-rolik-kurortnogo-kraya.html

Ролик буквально источает аромат традиционных блюд и десертов, а также знакомит с уникальной культурой и природой региона

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. "Вкусная Аджария" – так называется новый имиджевый ролик аджарской кухни, который был снят Департаментом туризма Аджарии с целью популяризации традиционных блюд курортного края.

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В видео красиво показаны малоизвестные блюда и десерты, характерные для высокогорной аджарской, лазской и кобулетской кухни.

"გემრიელი აჭარა"

აი ისიც! აჭარული სამზარეულოს პირველი საპრომოციო ვიდეორგოლი, რომელიც აჭარის გარშემო გამოგზაურებთ! #გემრიელიაჭარა #აჭარულისამზარეულო #ახალიკლიპი

Опубликовано აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი / Ajara Tourism Department Вторник, 22 декабря 2020 г.

Ролик с туристическими достопримечательностями региона был снят осенью с привлечением известных грузинских поваров. Над видео работала рекламная компания Redpoint, а музыкально исполнение принадлежит Аджарскому государственному академическому ансамблю песни и танца "Арсиани".

Помимо этого рекламного ролика, Департамент туризма подготовил имиджевые видеоролики, посвященные гастрономической культуре и другим уголкам Аджарии, которые будут поэтапно публиковать онлайн.

Кроме того, туристическое ведомство также предложит видеоуроки и фоторецепты для развития кулинарии в регионе, в которых известные и местные повара готовят традиционные аджарские блюда.

Темы:
Грузия делает ставку на туризм (91)


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